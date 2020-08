Google hledá armádu Pixel superfanoušků

Google hledá nové způsoby, jak více podpořit svoji značku Pixel. Některým uživatelům v USA přišly v poslední době pozvánky do tajného klubu pro „Pixel superfanoušky“. Poslední rok nebyl pro Pixel právě nejšťastnější. Google tak nejspíše zkouší netradiční metody, jak svoji značku více prosadit. Posilovat vztahy s fanoušky značky může být dobrá strategie. Firmy a produkty, které mají silnou komunitu jsou často na trhu ty nejúspěšnější. Ostatně samotný Google vyhledavač mnoho let neinvestoval do reklamy ani dolar a svojí obří velikosti dorostl jen díky spokojenosti uživatelů, kteří svoji zkušenost sdíleli ve svém okolí.

Můžu se stát Pixel superfanouškem?

Kdo dostane od Google email s pozvánkou do klubu Pixel superfanoušků je pravděpodobně závislé na tom kolik daný uživatel v minulosti vlastnil zařízení Pixel / Nexus. Bohužel pro nás v ČR se toto posuzuje podle nákupů učiněných přes oficiální Google Store. To mnohé jistě zamrzí, jelikož i případné rozšíření mimo USA se nás nedotkne. Ti šťastnější uživatelé Pixelu v USA se mohou těšit na „speciální setkání a zážitky“ nebo „občasné dárky a speciálních nabídky“. Bonusem má být možnost poznat další členy komunity. Google také zmínil, že má zájem naslouchat zpětné vazbě od svých Pixel superfanoušků. Z této iniciativy by tudíž mohli v konečném důsledku těžit všichni zákazníci.

Bezesporu je pozitivní zprávou, že Google nehází flintu do žita a snaží se vymyslet netradiční způsoby, jak prosadit svoji značku. Velké korporace mají totiž ve zvyku svoje dlouhodobě neúspěšné aktivity opouštět, což by pro mnohé z nás byla jistě velmi špatná zpráva. Jak významnou roli sehraje armáda Pixel superfanoušků si budeme muset ještě počkat.

Pomůžou superfanoušci vylepšit Pixely?

Zdroj: PhoneArena