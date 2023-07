Připlatíme si? Pixel 8 má být dražší než předchůdce

Společnost Google nikdy nebyla příliš dobrým strážcem vlastních tajemství, zejména co se zařízení Pixel týče. Obvykle jsme tak znali parametry a další podrobnosti o připravovaných novinkách mnohem dříve, než došlo k oficiálnímu odhalení. Jak se zdá, tak nejinak tomu bude i v případě připravovaného smartphonu Pixel 8 o kterém si s blížícím se představením skládáme čím dál jasnější obrázek. Vedle parametrů zde pak již máme i první informace o možné ceně připravované novinky.

Pixel 8 nejspíš zdraží

Zatímco Pixely 6 a 7 včetně vybavenějších “Pro” variant si svou cenu mezigeneračně udržely na 600, respektive 900 amerických dolarech, již v případě Pixelu 7a jsme se dočkali mezigeneračního zdražení o 50 $. Jak se zdá, Google bude v trendu zdražování pokračovat i u nového Pixelu 8. Zde by dle, dosud pochopitelně nepotvrzených, informací měla cena vzrůst o 50 nebo 100 $. To by znamenalo, že na domácím trhu bude novinka stát 650 nebo 700 $. V přepočtu se tedy jedná o zdražení o přibližně 1100 až 2200 Kč.

Pokud budeme optimisticky předpokládat, že se v Evropě zdraží “jen” o 50 až 100 €, dostáváme se s cenou základního Pixelu 8 na 700 až 750 €, tedy v přepočtu přibližně na 16 700 až 17 900 Kč. O ceně připravovaného Pro modelu zdroj zatím informace nemá, nicméně je poměrně realistické očekávat nějaké navýšení ceny i u něj. V případě evropských cen by se tak ve výsledku potenciálně mohlo jednat o částku 950 až 1000 € (cca 22 700 – 23 900 Kč). Nezbývá tak než čekat a doufat, že Google ceny nových Pixelů nepřestřelí. A když už jsme u toho doufání, řada uživatelů by jistě také ocenila, kdyby Google ve finále ještě rozšířil, zatím neoficiální, seznam zemí, kde budou jeho smartphony po novu oficiálně dostupné.

Odradilo by vás zmiňované potenciální navýšení ceny od nákupu nových Pixelů?

Zdroj: GSMArena.com