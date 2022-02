Google Pixel 7 má být tenčí. Jak se vám líbí modul foťáků?

Před nedávnem jsme vás informovali o prvních renderech telefonu Google Pixel 7 Pro a nyní se objevuje také základní varianta, která je Pro verzi velice podobná. Nyní si ji můžete prohlédnout v bílé barvě. Stávající Pixel 6 přitom není v této verzi dostupný. K objednání je pouze v zelené, oranžové a černé variantě.

První rendery Pixelu 7 jsou na světě

Je potřeba na začátek říct, že pokud se vám nelíbí stávající řada Pixel 6, zřejmě vás neuchvátí ani telefony, které americká firma teprve chystá. Designový jazyk se přenese i do Pixelů 7, přičemž jedinou výraznější změnou je vzhled samotných fotoaparátů. Jednotlivé snímače vypadají větší a jsou umístěny v modulu, který se nachází v liště rozléhající se po celé šířce zadní strany.

Co se týče rozměrů, Pixel 7 by měl dostat rozměry 155,6 x 73,1 x 8,7 mm. Oproti Pixelu 6, který disponuje rozměry 158,6 x 74,8 x 8,9 mm bude tedy o něco tenčí. Velikost displeje by měla být dle leakera OnLeaks někde mezi 6,2 až 6,4 palci.

Zdroj: AndroidPolice