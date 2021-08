Pixel 6 s překvapivě velkým foťákem? Prozradila ho aplikace

Telefony Pixel, respektive vývojáři, inženýři a designéři z Googlu, dávali doposud na odiv, že není úplně nutné do mobilu vložit extrémně “velký” fotoaparát, aby z toho byly parádní fotky. Zejména precizně vybroušený foto software demonstroval, že i s pomyslným malým hardwarovým kašpárkem se dá hrát velké divadlo. Tento trend podtrhuje třeba i fakt, že zatímco Samsung, Xiaomi a další konkurenti do svých vlajkových mobilů v poslední době dávali hlavní 108megapixelový senzor (v kombinaci s mnoha dalšími), Pixel 5 si vystačil s kombinací 12 + 16 megapixelů. Kód v aplikaci Fotoaparát Google nicméně odhaluje, že se časy mění a Pixel 6 dostane foťák o dost větší.

Do you see it? 📷👀 pic.twitter.com/o7fLbw19Vb

— cstark27 (@Cstark_27) August 11, 2021