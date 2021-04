Potvrzeno: Google Pixel 5a 5G se objeví v srpnu

Google Pixel 5a 5G se objeví v srpnu tohoto roku. Potvrdil to samotný Google a vyvrátil tak spekulace o tom, že byl telefon nakonec zrušen. S touto teorií přišlo nezávisle na sobě několik velkých webů i někteří YouTube tvůrci.

Pixel 5a 5G se objeví v srpnu

Na webu Android Central jsme mohli nedávno vidět zprávu o tom, že je Pixel 5a 5G zrušen. Magazín měl tuto informaci od dvou zdrojů. Později však jeden z mluvčích amerického giganta tuto zprávu vyvrátil v rozhovoru na 9to5google. Telefon se prý objeví později v tomto roce a vyjde v podobné datum jako loňský Pixel 4a 5G. Právě proto si většina lidí myslí že to bude v srpnu.

Zajímavostí ale je, že Google zmínil pouze dvě země, kam se telefon dostane a to USA a Japonsko. Buď na ostatní regiony tedy americká firma zapomněla nebo se jich v Evropě skutečně nedočkáme. A to by byla velká škoda.

Jak se na nové Pixely těšíte?