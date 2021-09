Telefony Pixel 3 a Pixel 3 XL jsou s námi na trhu skoro tři roky. Za tu dobu s nimi nikdy nebyl žádný větší problém, ovšem to co se děje s telefony teď je těžko uvěřitelné. Přestanou totiž z ničeho nic fungovat, zaseknou se a nejde s nimi dělat vůbec nic.

Zásek telefonů Pixel 3

Uživatelé si stěžují na oficiálním fóru Google a také na Redditu, kde je poměrně rozsáhlé vlákno o tomto poměrně novém problému. První uživatelé začali tento zásek hlásit už několik měsíců zpět, ovšem až nyní se začíná stejná chyba projevovat u poměrně velkého množství telefonů. A co je na tom to nejhorší? Google zcela očividně nemá žádné řešení a k situaci se ještě ani nevyjádřil. Pro uživatele, kteří měli Pixel 3/XL jako svůj jediný telefon je to tedy velká nepříjemnost, musí si totiž obstarat náhradní telefon.

Mobily se dostanou se do tzv. Qualcomm Emergency Download Mode (EDL), který však neumožňuje přehrát novou ROM, takže ani zkušenější uživatel, který by takový úkon zvládl si v takové situaci neporadí.

Zdroj: GSMArena