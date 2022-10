Philips nabízí v ČR nové televize The One s Android TV

Na českém trhu jsou od nynějška nové Android TV televizory letošní řady Philips The One, konkrétně série 8807. Zaujmou novým 120Hz 4K panelem, obrazovým procesorem P5, třístranným Ambilightem, podporou HDR a Dolby Atmos a v neposlední řadě také zajímavou cenou. Na výběr je široká nabídka velikostí – 43″, 50″, 55″, 65″, 75″ a poprvé také 86″. Cena začíná na hladině 15 990 Kč.

Kvalitu obrazu zajišťuje 4K 120Hz LCD panel a 5. generace obrazového procesoru P5. Podpora formátů zahrnuje HLG, Dolby Vision, HDR10 i HDR10+. Řada Philips The One disponuje 20W zvukovým systémem. Model podporuje také speciální bezdrátovou technologií DTS Play-Fi. Televizory dále podporují prostorový zvuk ve formátu Dolby Atmos a k dispozici je také nová funkce Kalibrace zvuku v místnosti.

Philips The One TV | The One that’s changing the game

Televizor by měl představovat také ideálního společníka pro konzolové hráče. A to díky podpoře HDMI 2.1 včetně e-ARC, VRR se 4K od 48 Hz do 120 Hz při plné šířce pásma 48 Gb/s, kompatibilitě s FreeSync™ Premium a režimu Auto-Low-Latency. O chytré funkce se stará operační systém Android TV 11

Spodní okraj televizorů je vybaven velmi úzkým stříbrným rámečkem, který doplňuje tenký, šikmý středový stojan pro obrazovky s úhlopříčkami 43″ až 65″, zatímco modely 75″ a 86″ jsou vybaveny stříbrnými nožičkami.

Zdroj: TZ