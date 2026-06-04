Skvělá náhlavní sluchátka za pětistovku! Dobře hodnocený model Philips láká na skládací konstrukci a brutální výdrž Hlavní stránka Zprávičky Philips TAH4209 jsou lehká skládací bezdrátová sluchátka na uši s Bluetooth 5.3, výdrží až 55 hodin, vícebodovým připojením a aplikací s ekvalizérem S kódem ALZADNY50 je teď koupíte za 470 Kč místo původních 939 Kč – sleva 469 Kč (50 %) Skvělá výdrž a zvuk za tu cenu; jsou ale malá (ideální spíš pro děti a menší hlavy) a párování je trochu zapeklité Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Sháníte levná, lehká sluchátka s parádní výdrží? Philips TAH4209 teď s kódem ALZADNY50 stojí 470 Kč místo 939 Kč. Za polovinu ceny nabídnou hodně muziky – jen je dobré vědět, pro koho se hodí. CHCI SLUCHÁTKA ZA 470 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává jako levná, lehká a skládací sluchátka na běžný poslech a hovory s vynikající výdrží – hlavně pro děti a menší hlavy.⚠️ Zvažte, že jsou malá (dospělé s většíma ušima mohou tlačit), párování není intuitivní a kvůli zpoždění zvuku nejsou vhodná na hry.💡 Za 470 Kč s kódem ALZADNY50 je to jedna z nejvýhodnějších nabídek v této hladině (4,6/5 ze 126 hodnocení). Výdrž a zvuk za 470 Kč Nejčastější chvála míří na výdrž baterie – uváděných až 55 hodin přehrávání majitelé potvrzují jako skutečně dlouhých „na celé dny“. Za tu cenu se chválí i zvuk: vyvážený, s funkcí Dynamic Bass přes aplikaci pro hlubší basy. Sluchátka jsou lehká, skládací a dobře přenosná, zvládají vícebodové připojení ke dvěma zařízením a vybíráte ze čtyř barev. Aplikace Philips přidá ekvalizér a režim nízké latence. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY50 Velikost a párování – co vědět Nejdůležitější věc: sluchátka jsou malá. Pro děti a menší hlavy sedí skvěle, ale dospělým s většíma ušima mohou tlačit – v recenzích se to opakuje z obou stran. Druhý praktický tip, který vám ušetří nervy: párování podle přiloženého návodu nefunguje. Funkční postup je podržet tlačítka + a − současně zhruba 5 sekund, dokud nezačne blikat modré světlo – pak se spárují s čímkoli. Spousta lidí je málem kvůli tomu vrátila, než na to přišli. Poslední věc: zvuk má zpoždění kolem sekundy, takže na hry se nehodí (na hudbu a filmy v pohodě). Jako levná sluchátka pro děti, na cesty, hovory a běžný poslech jsou za 470 Kč skvělá koupě. Kdo má větší hlavu a chce velká pohodlná náušníková sluchátka nebo je chce na hraní, ať sáhne jinam. CHCI UŠETŘIT 469 KČ Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Philips slevy sluchátka Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024