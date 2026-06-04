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Skvělá náhlavní sluchátka za pětistovku! Dobře hodnocený model Philips láká na skládací konstrukci a brutální výdrž

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.6.2026 22:00
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sluchatka philips jpg

Sháníte levná, lehká sluchátka s parádní výdrží? Philips TAH4209 teď s kódem ALZADNY50 stojí 470 Kč místo 939 Kč. Za polovinu ceny nabídnou hodně muziky – jen je dobré vědět, pro koho se hodí.

CHCI SLUCHÁTKA ZA 470 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává jako levná, lehká a skládací sluchátka na běžný poslech a hovory s vynikající výdrží – hlavně pro děti a menší hlavy.
⚠️ Zvažte, že jsou malá (dospělé s většíma ušima mohou tlačit), párování není intuitivní a kvůli zpoždění zvuku nejsou vhodná na hry.
💡 Za 470 Kč s kódem ALZADNY50 je to jedna z nejvýhodnějších nabídek v této hladině (4,6/5 ze 126 hodnocení).

Výdrž a zvuk za 470 Kč

Nejčastější chvála míří na výdrž baterie – uváděných až 55 hodin přehrávání majitelé potvrzují jako skutečně dlouhých „na celé dny“. Za tu cenu se chválí i zvuk: vyvážený, s funkcí Dynamic Bass přes aplikaci pro hlubší basy. Sluchátka jsou lehká, skládací a dobře přenosná, zvládají vícebodové připojení ke dvěma zařízením a vybíráte ze čtyř barev. Aplikace Philips přidá ekvalizér a režim nízké latence.

KOUPIT S KÓDEM ALZADNY50

Velikost a párování – co vědět

Nejdůležitější věc: sluchátka jsou malá. Pro děti a menší hlavy sedí skvěle, ale dospělým s většíma ušima mohou tlačit – v recenzích se to opakuje z obou stran. Druhý praktický tip, který vám ušetří nervy: párování podle přiloženého návodu nefunguje. Funkční postup je podržet tlačítka + a − současně zhruba 5 sekund, dokud nezačne blikat modré světlo – pak se spárují s čímkoli. Spousta lidí je málem kvůli tomu vrátila, než na to přišli. Poslední věc: zvuk má zpoždění kolem sekundy, takže na hry se nehodí (na hudbu a filmy v pohodě).

Jako levná sluchátka pro děti, na cesty, hovory a běžný poslech jsou za 470 Kč skvělá koupě. Kdo má větší hlavu a chce velká pohodlná náušníková sluchátka nebo je chce na hraní, ať sáhne jinam.

CHCI UŠETŘIT 469 KČ

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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