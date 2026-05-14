TOPlist

Tenhle soundbar Philips nestojí ani 1500 korun! Má 60 W a vylepší zvuk levné televize

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
14.5.2026 18:00
Ikona komentáře 0
Philips TAB4000 jpg

Levné televize mají dnes obraz často solidní, ale zvuk je u nich obvykle slabé místo – tenká těla nemají kam dát reproduktory s dostatečným objemem. Philips TAB4000/10 teď s kódem ALZADNY40 spadl na 1 487 Kč a je tak rozumný způsob, jak za rozumné peníze vyřešit ten nejčastější neduh.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete prostě jen lepší zvuk z televize, než nabízejí vestavěné reproduktory.
⚠️ Zvažte, pokud chcete domácí kino s prostorovým zvukem – tady je to 2.0, bez subwooferu, bez Dolby Atmos.
💡 Za 1 487 Kč je to nejjednodušší upgrade zvuku, který v této cenovce existuje.

CHCI SOUNDBAR ZA 1 487 KČ

Pro koho to dává smysl

Cílovka je jednoznačná – lidi, kteří mají levnější televizi a chtějí prostě jen lepší zvuk z filmů, seriálů a zpráv. Soundbar má 2.0 konfiguraci s maximálním výkonem 60 W (RMS 30 W), frekvenční rozsah 80–20 000 Hz a integrovaný ekvalizér se čtyřmi přednastavenými režimy (hudba, film, mluvené slovo, sport). To není výbava pro filmové fanoušky, kteří potřebují cítit basy – ale pro jasnější dialogy a čitelnější zvuk je to skok znatelný.

Připojení řeší HDMI eARC nebo Bluetooth 5.4. Funkce EasyLink znamená, že soundbar se automaticky zapne s televizí a ovládáte ho jejím dálkovým ovladačem – žádné další ovladače na stole. K dispozici je i USB port pro přehrávání MP3, FLAC nebo WAV souborů z flash disku, což ocení lidé, kteří mají hudbu lokálně. Rozměry 76 × 10,5 × 6,5 cm a hmotnost 1,45 kg dělají z TAB4000 ideální kus pod úhlopříčky 50 až 65″.

Co stojí za zmínku

Z 23 uživatelských recenzí na Alze se opakuje několik realistických detailů. Za prvé – HDMI kabel není v balení, takže k ceně připočtěte cca 100 Kč za rozumný kabel. Tahle úspornost balení vadí dost uživatelům, takže s tím počítejte. Za druhé – Bluetooth připojení podle hodnocení nabízí znatelně horší zvuk než HDMI. Při poslechu hudby přes telefon přes Bluetooth je komprese SBC kodeku slyšitelná, takže pro vážnější poslech preferujte HDMI ARC nebo USB s lokální hudbou.

Třetí drobnost – analogový 3,5mm jack chybí. Pokud chcete soundbar připojit ke starému PC nebo přehrávači bez HDMI a Bluetooth, máte smůlu. Basová stránka je slabší – jde o 2.0 sestavu bez subwooferu, takže pro akční filmy s dynamickou zvukovou stopou to nebude ideální. Pro zprávy, seriály a běžný TV obsah ale plně dostačuje.

Verdikt

Philips TAB4000/10 za 1 487 Kč je jednoduchý a poctivý upgrade zvuku z levné televize – nic víc, nic míň. Reklamovanost je nízkých 1,21 % a 86 % zákazníků produkt doporučuje. Pokud čekáte plné domácí kino, sáhněte radši po dražším soundbaru s subwooferem nebo plné sestavě.

VYUŽÍT KÓD ALZADNY40

Vyplatí se podle vás levný soundbar pro zlepšení TV zvuku, nebo radši investovat do plného domácího kina?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
Fontánka Phillips

Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky

Libor Foltýnek
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
LIDL-soundbar-novinka-dolby-atmos-obývák-s-televizí-květina

LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku

Jakub Kárník
11.12.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024