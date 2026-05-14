Tenhle soundbar Philips nestojí ani 1500 korun! Má 60 W a vylepší zvuk levné televize

Philips TAB4000/10 je 2.0 soundbar s výkonem 60 W, HDMI eARC, Bluetooth 5.4 a kompaktními rozměry pod úhlopříčku 65"

Jakub Kárník Publikováno: 14.5.2026 18:00

Levné televize mají dnes obraz často solidní, ale zvuk je u nich obvykle slabé místo – tenká těla nemají kam dát reproduktory s dostatečným objemem. Philips TAB4000/10 teď s kódem ALZADNY40 spadl na 1 487 Kč a je tak rozumný způsob, jak za rozumné peníze vyřešit ten nejčastější neduh.

Pro koho to dává smysl

Cílovka je jednoznačná – lidi, kteří mají levnější televizi a chtějí prostě jen lepší zvuk z filmů, seriálů a zpráv. Soundbar má 2.0 konfiguraci s maximálním výkonem 60 W (RMS 30 W), frekvenční rozsah 80–20 000 Hz a integrovaný ekvalizér se čtyřmi přednastavenými režimy (hudba, film, mluvené slovo, sport). To není výbava pro filmové fanoušky, kteří potřebují cítit basy – ale pro jasnější dialogy a čitelnější zvuk je to skok znatelný. Připojení řeší HDMI eARC nebo Bluetooth 5.4. Funkce EasyLink znamená, že soundbar se automaticky zapne s televizí a ovládáte ho jejím dálkovým ovladačem – žádné další ovladače na stole. K dispozici je i USB port pro přehrávání MP3, FLAC nebo WAV souborů z flash disku, což ocení lidé, kteří mají hudbu lokálně. Rozměry 76 × 10,5 × 6,5 cm a hmotnost 1,45 kg dělají z TAB4000 ideální kus pod úhlopříčky 50 až 65″.

Co stojí za zmínku

Z 23 uživatelských recenzí na Alze se opakuje několik realistických detailů. Za prvé – HDMI kabel není v balení, takže k ceně připočtěte cca 100 Kč za rozumný kabel. Tahle úspornost balení vadí dost uživatelům, takže s tím počítejte. Za druhé – Bluetooth připojení podle hodnocení nabízí znatelně horší zvuk než HDMI. Při poslechu hudby přes telefon přes Bluetooth je komprese SBC kodeku slyšitelná, takže pro vážnější poslech preferujte HDMI ARC nebo USB s lokální hudbou. Třetí drobnost – analogový 3,5mm jack chybí. Pokud chcete soundbar připojit ke starému PC nebo přehrávači bez HDMI a Bluetooth, máte smůlu. Basová stránka je slabší – jde o 2.0 sestavu bez subwooferu, takže pro akční filmy s dynamickou zvukovou stopou to nebude ideální. Pro zprávy, seriály a běžný TV obsah ale plně dostačuje.

Verdikt

Philips TAB4000/10 za 1 487 Kč je jednoduchý a poctivý upgrade zvuku z levné televize – nic víc, nic míň. Reklamovanost je nízkých 1,21 % a 86 % zákazníků produkt doporučuje. Pokud čekáte plné domácí kino, sáhněte radši po dražším soundbaru s subwooferem nebo plné sestavě.

Vyplatí se podle vás levný soundbar pro zlepšení TV zvuku, nebo radši investovat do plného domácího kina?