Trápí vás každé jaro rýma? Chytrá čistička vzduchu Philips je teď za super cenu!

Philips Series 1000i AC1715/10 je čistička vzduchu s třívrstvou HEPA filtrací, chytrou aplikací a nočním režimem s ultra tichým chodem Původně 4 999 Kč, s kódem ALZADNY30 za 3 499 Kč — sleva 30 % Pro alergiky a obyvatele velkých měst s horším ovzduším — v recenzích se opakovaně objevuje slovo „lifechanger" Jakub Kárník Publikováno: 20.4.2026 12:18 Jarní alergie už se přihlásily o slovo a spolu s nimi znovu přichází otázka, jestli by se člověku doma nevyplatila čistička vzduchu. Philips Series 1000i AC1715/10 je teď na Alze za 3 499 Kč po uplatnění kódu ALZADNY30. Oproti startovní ceně 4 999 Kč je to úspora 1 500 Kč a v případě čističek Philips této třídy opravdu slušná nabídka — v recenzích se opakují pochvaly od alergiků, kteří popisují výrazné zlepšení kvality spánku a úlevu od senné rýmy. Co si lidé nejvíc chválí S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud trpíte alergií, bydlíte u rušné silnice nebo máte doma domácí mazlíčky a zajímáte se o kvalitu vnitřního vzduchu. Noční režim je podle uživatelů opravdu tichý — v ložnici vás nebude rušit.⚠️ Zvažte, že náhradní filtr je drahý — stojí okolo 1500 – 2000 Kč💡 Za 3 499 Kč dostanete třívrstvou filtraci (předfiltr + aktivní uhlí + NanoProtect HEPA), CADR 300 m³/h pro místnosti až 36 m², senzor AeraSense, automatický režim plus 4 manuální úrovně, barevný displej s indikací PM2,5 a alergenů a aplikaci Air+ pro iOS i Android. Co si lidé nejvíc chválí V recenzích jednoznačně dominuje jedna věc — noční režim je téměř neslyšný. Uživatelé opakovaně zmiňují, že čističku v ložnici nepoznají a nebrání jim spát. Zároveň lze ztlumit nebo úplně vypnout barevný displej, takže vás neruší ani kroužek s indikací kvality vzduchu. Druhým často chváleným aspektem je reálný dopad na alergiky — jedna rodina popisuje, že se roky trápila se senní rýmou, než čističku pořídila, a teď mluví o „okamžité pomoci". Uživatel ze Slovenska popisuje, že se od té doby budí bez ucpaného nosu. To jsou zkušenosti, které se u čističek vzduchu v téhle cenové třídě moc často nečte. Dalším plusem je chytrá aplikace Air+, ve které vidíte aktuální kvalitu vzduchu, můžete přepínat režimy i nastavit automatizace (např. spouštění hodinu před spaním). Senzor AeraSense podle výrobce skenuje vzduch tisíckrát za vteřinu a automaticky volí vhodný výkon. A spotřeba je vážně minimální — v nočním režimu kolem 5 W, v turbo maximálně 28 W. S čím počítat Nejčastější stížnost v recenzích se týká ceny náhradního filtru. Doporučená životnost je 12 měsíců a pokud žijete v prašnějším prostředí, filtr se opotřebovává rychleji — počítejte s tímto nákladem dopředu. Někteří uživatelé také upozorňují, že mobilní aplikace má občas komunikační výpadky — frontend zobrazuje jeden režim, zatímco čistička běží v jiném, a pomáhá restart. A pokud provozujete Home Assistant, nové modely Philips už nepodporují lokální integraci, takže budete odkázaní na cloud výrobce. Pár uživatelů také zmiňuje, že z čističky jde poměrně studený proud vzduchu, což v letním vedru ocení, ale v zimě asi ne. A poctivě — jeden recenzent uvádí, že po dvou týdnech provozu necítil žádnou výraznou změnu. Tyto přístroje zkrátka fungují nejvíc tam, kde je znečištění reálné a měřitelné — u alergiků, kuřáků, majitelů domácích mazlíčků nebo v bytech u rušných silnic. Máte doma čističku vzduchu, nebo si s kvalitou vnitřního ovzduší hlavu nelámete?