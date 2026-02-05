Sleva dne: Philips QLED TV s Ambilight osvětlením stojí teď jen 15 tisíc! Umí 120Hz frekvenci Hlavní stránka Zprávičky Philips 65PUS9010 je 65" QLED televize s třístranným podsvícením Ambilight Podporuje Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos a 144Hz herní režim s FreeSync S kódem ALZADNY40 stojí 14 994 Kč místo původních 24 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 65″ televize za 15 tisíc s Ambilight? Philips 65PUS9010 je model roku 2025, který kombinuje QLED panel a třístranné LED podsvícení, které rozšiřuje obraz za hranice obrazovky. Ambilight je funkce, kterou u jiných značek prostě nedostanete, pakliže nechcete kupovat zařízení třetích stran, například od firmy Govee. QLED s Dolby Vision i HDR10+ Panel má rozlišení 4K UHD (3840 × 2160 px) s obnovovací frekvencí 120 Hz, v herním režimu až 144 Hz. Obrazový procesor Philips P5 optimalizuje každý snímek – barvy, kontrast i plynulost pohybu. Direct LED podsvícení s lokálním stmíváním zajišťuje hlubší černou než u edge-lit variant, avšak za podobnou cenu můžete koupit i základní MiniLED televizi, třeba Hisense 65U7Q, která nabídne ještě lepší obraz. Televize podporuje Dolby Vision i HDR10+ současně – to není samozřejmost, Samsung například Dolby Vision nenabízí. Zvuk obstará 40W systém s podporou Dolby Atmos a DTS:X. Čtyři porty HDMI 2.1 ocení hráči s PS5 nebo Xbox Series X, podpora FreeSync Premium a VRR eliminuje trhání obrazu. KOUPIT NA ALZE Titan OS místo Androidu Philips přešel na vlastní systém Titan OS místo Google TV. Najdete tu Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video i české aplikace jako Oneplay a Prima+. Hlasové ovládání funguje přes Alexu nebo Google Assistant. Televize je kompatibilní s Matter pro ovládání chytré domácnosti a podporuje Apple AirPlay. KOUPIT NA ALZE Maximální jas 500 nitů je na LED televizi standardní, pro světlé místnosti to stačí. Původní cena byla 24 990 Kč, nyní ji se slevovým kódem ALZADNY40 pořídíte za 14 994 Kč. Za 65″ QLED s Ambilight, Dolby Vision a čtyřmi HDMI 2.1 je to férová nabídka. Máte doma televizi s Ambilight, nebo vám stačí klasická bez podsvícení? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Philips slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024