Velká OLED televize s Ambilightem klesla na historické minimum! Jinde ji nekoupíte levněji Hlavní stránka Zprávičky 65" OLED televize Philips 65OLED770 s Ambilightem zlevnila na Alza.cz z 43 990 Kč na 28 493 Kč s kódem ALZADNY25 Konkurence na Heurece nabízí stejný model minimálně za 36 091 Kč, Alza je tedy o 7 600 Kč levnější TV nabízí OLED panel, třístranný Ambilight, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, P5 AI engine a herní režim s VRR Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.10.2025 18:00 Žádné komentáře 0 OLED televize s Ambilightem za méně než 29 tisíc korun? To zní jako chyba v systému, ale není. Philips 65OLED770 aktuálně na Alza.cz stojí 28 493 Kč se slevovým kódem ALZADNY25, což je nejnižší cena na českém trhu. Konkurence na Heurece nabízí stejný model minimálně za 36 091 Kč. Když televize dorazila na trh letos v květnu, stála 43 990 Kč. Za půl rok tedy zlevnila o 15 497 Kč (35 %). Ambilight – jedinečná technologie, kterou má jen Philips OLED panel s P5 AI Perfect Picture Engine Titan OS – nový systém od Philipsu Herní režim s VRR a 120 Hz Zvuk Pro koho je Philips 65OLED770 ideální? Ambilight – jedinečná technologie, kterou má jen Philips Hlavní důvod, proč vůbec řešit televizi od Philipsu, je třístranný Ambilight. Jde o systém LED diod umístěných za obrazovkou, které promítají barvy z obrazu na zeď za televizí. Výsledek? Obraz jakoby přesahuje rámec televize a místnost se barví podle toho, co sledujete. Při sledování sci-fi filmu s modrým prostorem se celá zeď rozzáří do modra, při západu slunce ve filmu zase do oranžova. Ambilight má několik režimů: herní režim (reaguje na herní scény), hudební režim (pulzuje podle tempa hudby), budík s efektem svítání (postupně rozsvěcuje místnost) nebo přizpůsobení barvě stěn (kalibruje barvy podle barvy zdi za TV). Celý systém můžete ovládat přes aplikaci Ambilight Suite a případně propojit s chytrými žárovkami Philips Hue. Ambilight není jen marketingová hračka. Opravdu to změní zážitek ze sledování – televize působí větší, obraz je méně únavný pro oči a celá místnost se stane součástí projekce. OLED panel s P5 AI Perfect Picture Engine Philips 65OLED770 není žádný kompromis. Jde o plnohodnotnou OLED televizi s 65″ úhlopříčkou, rozlišením 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů) a obnovovací frekvencí 100/120 Hz. OLED panel znamená dokonalou černou, vysoký kontrast a široké pozorovací úhly. Na rozdíl od LED televizí se každý pixel rozsvěcuje samostatně, takže tmavé scény vypadají opravdu tmavě – ne jako šedivé. Za zpracování obrazu zodpovídá P5 AI Perfect Picture Engine – procesor s umělou inteligencí, který podle Philipsu zpracovává obraz podobným způsobem jako lidský mozek. V praxi to znamená lepší vykreslení detailů v tmavých i světlých částech scény, bohatší barvy a plynulejší pohyb. Algoritmus se učí z velkého množství obrazových dat a dokáže rozpoznat typy obsahu (sport, film, zprávy) a přizpůsobit tomu zpracování. Televize podporuje všechny relevantní HDR formáty: HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision a HLG. HDR10+ dynamicky upravuje jas pro každý snímek, Dolby Vision pak nabízí nejbohatší paletu barev i při maximálním jasu. Maximální jas dosahuje 1 000 nitů, což je na OLED televize fajn hodnota. Titan OS – nový systém od Philipsu Philips opustil Android TV a nasadil vlastní operační systém Titan OS. Ten je jednodušší, rychlejší a méně zatížený bloatwarem. Na druhou stranu nemá tak širokou nabídku aplikací jako Google Play. České aplikace jsou ale k dispozici: Prima+, Oneplay, LepšíTV, Skylink Live TV. Globální služby jako Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, YouTube, Deezer samozřejmě fungují. Pokud ale používáte nějakou specifickou aplikaci, která není v nabídce, může to být problém. Titan OS má českou lokalizaci (včetně slovenštiny), webový prohlížeč a podporu HbbTV 2.0.3 pro hybridní vysílání. Nechybí ani funkce jako Skylink Fast Scan pro rychlé vyhledání kanálů nebo světelný senzor, který automaticky upraví jas podle osvětlení místnosti. Herní režim s VRR a 120 Hz Pro hráče je tato televize zajímavá díky hernímu režimu (GAME MODE), který snižuje input lag na minimum. Podporuje také VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium a Nvidia G-SYNC, takže hry běží plynule bez trhání obrazu. KOUPIT OLED TV PHILIPS LEVNĚ 120 Hz obnovovací frekvence je ideální pro PlayStation 5 a Xbox Series X, které dokážou v některých hrách dosáhnout až 120 fps. OLED panel navíc nabízí rychlou odezvu pixelů, takže rychlé scény nevykazují žádné rozmazání. A Ambilight? Ten má speciální herní režim, který reaguje na akci ve hře – při výbuchu zazáří červeně, při skoku do vody modře. Televize má 4× HDMI 2.1, což je nadstandardní výbava. Většina konkurenčních modelů v této cenové třídě nabízí jen 2× HDMI 2.1 a zbytek portů má starší verzi. Zde můžete připojit konzoli, PC, soundbar i další zařízení, aniž byste řešili, který port podporuje 4K při 120 Hz. Zvuk Philips 65OLED770 má vestavěné 20W reproduktory s podporou DTS:X, Dolby Atmos a Dolby Digital AC4. Televize také nabízí kalibraci zvuku, která analyzuje akustiku místnosti a upraví parametry pro optimální výkon. Užitečná je i funkce automatické regulace hlasitosti, která vyrovnává rozdíly mezi programy a reklamami. KOUPIT OLED TV PHILIPS LEVNĚ Pro opravdové kino ale pořád doporučujeme soundbar nebo domácí kino. Vestavěné reproduktory jsou solidní, ale na detailní basy a čistý střed nestačí. Pro koho je Philips 65OLED770 ideální? Tato televize dává smysl pro každého, kdo: Chce OLED televizi s velkou úhlopříčkou za rozumnou cenu Touží po Ambilightu – jedinečné technologii, kterou nenajdete jinde Hraje na PlayStation 5 nebo Xbox Series X a potřebuje 120 Hz + VRR Sleduje filmy večer a chce atmosféru jako v kině (OLED + Dolby Vision + Dolby Atmos) Nepotřebuje tisíce aplikací v obchodě a vystačí si s populárními službami Na druhou stranu, pokud plánujete sledovat televizi ve dne v jasně osvětlené místnosti, chcete nejnovější Android TV nebo potřebujete extrémně nízkou spotřebu, možná se vyplatí počkat na jinou akci. KOUPIT OLED TV PHILIPS LEVNĚ Akce s kódem ALZADNY25 platí na Alza.cz a není jasné, jak dlouho bude k dispozici. Pokud vás Ambilight láká a chcete OLED televizi za nejnižší cenu na trhu, je teď ta správná chvíle. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza OLED TV Philips slevy Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024