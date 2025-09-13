Rozsviťte si 16 milionů barev: Žárovka Philips Hue je teď v akci, kterou nechcete propásnout! Hlavní stránka Zprávičky Chytrá žárovka Philips Hue s Bluetooth nyní dostupná za pouhých 634 Kč Nabízí světelný tok 800 lumenů a možnost výběru z 16 milionů barev Žárovka s paticí E27 je vybavena Bluetooth pro přímé ovládání bez Hue Bridge Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.9.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Chcete rozsvítit svůj domov chytrým osvětlením, ale odrazuje vás cena? Nyní máte jedinečnou příležitost pořídit si chytrou žárovku Philips Hue Bluetooth 9W s paticí E27 v provedení White and Color Ambiance za pouhých 634 Kč. Pojďme se podívat, co všechno tato populární žárovka nabízí a komu se vyplatí. Chytré osvětlení dostupné pro každého Philips Hue White and Color Ambiance s příkonem 9W a paticí E27 představuje ideální vstupní bránu do světa chytrého osvětlení. Žárovka poskytuje světelný tok až 806 lumenů a umožňuje nastavit nejen různé odstíny bílé (od teplé 2000K po studenou 6500K), ale také vybírat z 16 milionů barev. To vše při zachování vynikající životnosti až 25 000 hodin. Díky integrovanému Bluetooth lze žárovku ovládat přímo z aplikace v chytrém telefonu bez nutnosti pořizovat další příslušenství. Stačí stáhnout aplikaci Philips Hue (dostupnou v češtině), naskenovat QR kód na balení a můžete začít experimentovat s nastavením osvětlení. CHCI CHYTROU ŽÁROVKU Co všechno žárovka umí? S Philips Hue získáváte mnohem víc než jen možnost měnit barvy světla: Stmívání a změna intenzity bez nutnosti instalace stmívačů Vytváření vlastních světelných scén pro různé příležitosti Funkce probouzení s umělým východem slunce pro příjemnější start dne Nastavení automatického zapínání a vypínání podle časových plánů Optimalizace světla pro různé aktivity (čtení, relaxace, soustředění, nabití energie) Pro ty, kdo chtějí využít plný potenciál systému, je tu možnost později dokoupit Hue Bridge, který odemkne další funkce jako vzdálené ovládání mimo domov, synchronizaci světel s hudbou či filmy nebo pokročilejší automatizace. Komu se Philips Hue hodí? Tato chytrá žárovka je ideální pro: Začátečníky v oblasti chytré domácnosti, kteří chtějí začít s jednoduchou a dostupnou technologií Milovníky atmosférického osvětlení, kteří rádi mění náladu v místnosti podle příležitosti Praktické uživatele, kteří ocení možnost ovládat osvětlení hlasem přes Amazon Alexu, Google Assistant nebo Siri Technologické nadšence, kteří plánují postupně budovat komplexnější systém chytré domácnosti Žárovka je plně kompatibilní s Apple HomeKit a dalšími ekosystémy, takže se perfektně začlení do již existující chytré domácnosti. KOUPIT ŽÁROVKU PHILIPS Jednoduchá instalace do běžných svítidel Díky standardní patici E27 (velký závit) lze žárovku použít v naprosté většině běžných svítidel bez nutnosti jakýchkoli úprav. Stačí ji zašroubovat, zapnout a spárovat s telefonem. Průměr žárovky je přibližně 6 cm, takže se vejde do většiny lamp a lustrů. Za cenu běžné LED žárovky získáte chytré řešení Za cenu 634 Kč získáváte kvalitní značkový produkt s dlouhou životností a podporou renomovaného výrobce. Vzhledem k běžné ceně těchto žárovek jde o výraznou slevu, která stojí za zvážení i pro ty, kdo o chytrém osvětlení dosud jen uvažovali. Pokud vás láká možnost proměnit běžné osvětlení na chytré, neváhejte s nákupem. Za příplatek oproti běžné LED žárovce získáte nesrovnatelně více možností a funkcí, které dokáží zpříjemnit každodenní život. Jakou máte zkušenost s chytrými žárovkami? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Allegro česko Chytrá domácnost Philips Hue Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024