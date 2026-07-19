Nejlepší alarm je rozsvícený dům. Sada Philips Hue se senzory na dveře zlevnila o 2 300 Kč Hlavní stránka Zprávičky Philips Hue Secure Starter kit obsahuje Hue Bridge, dvě chytré žárovky, pohybové čidlo a tři senzory na dveře či okna Zlevnil o 30 % ze 7 669 na 5 368 Kč – ušetříte přes 2 300 Kč Funguje s Apple Home, Google Home, Alexou i SmartThings Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Philips vsadil na jednoduchou myšlenku: nejlepší alarm je rozsvícený dům. Hue Secure Starter kit teď na Alze koupíte za 5 368 Kč místo 7 669 Kč a dostanete v jedné krabici kompletní základ chytré domácnosti i zabezpečení: Hue Bridge, dvě žárovky, pohybové čidlo a tři magnetické senzory na vstupní dveře, balkon nebo okna. 👍 Berte, pokud chcete začít s chytrou domácností a zároveň mít přehled, jestli jsou doma zavřené dveře a okna.🤔 Váhejte, pokud čekáte plnohodnotný alarm – v sadě není kamera ani siréna a vše je určené jen do interiéru.💰 Cenovka: 5 368 Kč za sadu, jejíž součásti by vás při nákupu po kusech vyšly citelně dráž – a Bridge otevírá dveře celému ekosystému Hue. CHCI HUE KIT SE SLEVOU 30 % Světlo jako hlídač Kouzlo sady je v propojení světel a senzorů. Když čidlo v noci zachytí pohyb nebo se otevřou dveře, přijde notifikace do telefonu a světla se mohou automaticky rozsvítit naplno – což nezvaného návštěvníka vyplaší spolehlivěji než tichá kamera. Na dovolené zase oceníte simulaci přítomnosti, kdy se žárovky rozsvěcejí a zhasínají, jako byste byli doma. Žárovky samotné zvládnou 1 100 lumenů a plynulé ladění od teplé po studenou bílou (2 000–6 500 K), takže přes den normálně svítí a šetří — mají životnost 25 000 hodin. Bridge je vstupenka, ne strop Hue Bridge, který v sadě dostáváte, je mozek celého systému a zvládne až 50 světel a desítky doplňků – od LED pásků po venkovní svítidla. Komunikuje přes Zigbee, takže světla fungují spolehlivě i při výpadku Wi-Fi, a kit si rozumí s Apple Home, Google Home, Alexou i SmartThings. Poctivá poznámka na závěr: Hue je nejdražší ekosystém chytrého osvětlení na trhu a každá další žárovka vás vyjde na stovky korun – platíte za spolehlivost a podporu, ne za nejnižší cenu. Jako vstup do chytré domácnosti, která zároveň pohlídá dveře, je ale tahle sada ve slevě nejrozumnější nabídka široko daleko. Levnější alternativy najdete v Mega slevách na Alze. KOUPIT ZA 5 368 KČ Řešíte zabezpečení domácnosti kamerami, senzory, nebo zatím vůbec? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Philips Hue slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025