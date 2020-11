Máte žárovky Philips Hue zapojené do Google Nest? Čekají vás problémy

Populární chytré žárovky Philips Hue, které jsou po právu považovány za jedny z nejlepších v tomto segmentu smart home, budou za pár dní čelit odstřižení od Google služby Nest. Přesně 17. listopadu pro ně přestane platit protokol “Works With Nest”, následkem čehož nepůjdou žárovky v této službě a aplikaci ovládat. Co se dá dělat? Pokud chcete dále využívat řešení od Googlu, tak ten i Philips slibují, že se chystá zavedení stejného protokolu do Google Home, nicméně přesný termín oznámený není. Navíc se dá také očekávat, že se přednastavené rutiny a pokročilá nastavení nebudou dát převést. Konec podpory žárovek Philips Hue v nástroji Nest tak bude pro uživatele této kombinace mrzutý.

Nabízejí se samozřejmě další varianty. Tou první je využití řešení přímo od firmy Philips. Jestli si ale potrpíte na komplexním systému, zvažte zapojení žárovek do IFTTT, Home Assistant nebo Homey. U nich by nemusel být problém i s převedením zmíněných rutin. Konec podpory Philips Hue v Nest je špatnou vizitkou zejména pro Google. Jeho Home by měl mít slíbený protokol obsahovat už dávno a nedá se očekávat, že by ho teď stihl implementovat do pár dní.

Máte doma zapojené Philips Hue? Jakým způsobem?

Zdroj: XDA