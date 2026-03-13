Skvělá sada pro vstup do chytré domácnosti Philips Hue. Pokročilou bránu a LED pásek teď koupíte v super akci Hlavní stránka Zprávičky Philips Hue Bridge Pro + LightStrip Plus v4 (2m) + extension (1m) je startovací sada chytrého osvětlení s 3 metry LED pásku a novým Bridge Pro Aktuálně stojí 3 279 Kč místo 4 807 Kč (sleva 1 528 Kč, tedy 32 %) Jde o výrazně levnější cestu k ekosystému Philips Hue než nákup komponent zvlášť Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste přemýšleli o chytré domácnosti s osvětlením Philips Hue, ale odrazovala vás vstupní cena, tahle sada může být dobrý začátek. Philips Hue Bridge Pro s 3m LED páskem LightStrip Plus v4 nyní stojí 3 279 Kč místo původních 4 807 Kč. Jednotlivé komponenty by vás samostatně vyšly na podstatně víc – Bridge Pro sám o sobě stojí 2 309 Kč, pásek pak necelé dva tisíce. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete vstoupit do ekosystému Philips Hue a hledáte levnější startovací balíček s novým Bridge Pro.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete jen Bluetooth ovládání jedné místnosti – tam Bridge nepotřebujete.💡 Za 3 279 Kč dostanete nejnovější Bridge Pro a 3 metry LED pásku, což je o 1 528 Kč levnější než nákup zvlášť. OBJEDNAT SADU PHILIPS HUE Proč je tahle sada zajímavá Philips Hue patří mezi nejrozšířenější platformy chytrého osvětlení. Problém bývá vstupní cena – Bridge a první světla či pásky vyjdou dohromady na vyšší částku. Tahle sada za 3 279 Kč kombinuje nový Bridge Pro (nejnovější generace s rychlejším procesorem) a 3 metry LED pásku LightStrip Plus v4 (základní 2m pásek + 1m prodloužení). Oproti nákupu jednotlivých položek ušetříte 1 528 Kč. Co umí Bridge Pro a proč na něm záleží Bridge Pro je centrální jednotka celého systému. Oproti starší verzi přináší 5× rychlejší odezvu díky novému čipu Hue Chip Pro. Zvládne připojit více než 150 světel a přes 50 druhů příslušenství. Zajímavá je funkce MotionAware – pokud máte v místnosti alespoň tři světla Hue, dokážou fungovat jako pohybový senzor bez potřeby dalšího hardwaru. To se hodí třeba v chodbě nebo koupelně. Bridge Pro komunikuje přes protokol Zigbee s pokročilým šifrováním, takže nemusíte mít obavy o bezpečnost. Podporuje Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexu i Samsung SmartThings. Bez Bridge sice Hue světla fungují přes Bluetooth, ale přijdete o vzdálené ovládání, automatizace, časovače a synchronizaci s hudbou nebo filmy. KOUPIT SADU V AKCI LED pásek: praktické využití LightStrip Plus v4 má v sadě celkovou délku 3 metry (2m základní pásek + 1m extension). Pásek je samolepící, lze ho ohýbat i zkracovat podle potřeby. Typické využití? Pod kuchyňskou linkou, za televizí jako ambientní podsvícení, v poličkách nebo podél schodiště. Barevná teplota se pohybuje v rozsahu 2000–6500 K, takže zvládne jak teplou relaxační atmosféru, tak chladné pracovní světlo. Samozřejmostí je plné RGB spektrum pro barevné scény. Napájení pásku je síťové (adaptér součástí balení). Pokud budete chtít délku později prodloužit, extension pásky se dají dokupovat – ale pozor, maximální délka na jeden zdroj je omezená. Co říkají uživatelé Tato konkrétní sada zatím nemá na Alze žádné hodnocení – jde o relativně novou kombinaci s Bridge Pro. Jednotlivé komponenty ale mají dlouhou historii a obecně platí, že ekosystém Philips Hue patří mezi nejspolehlivější a nejlépe podporované platformy chytrého osvětlení. Aplikace je v češtině, dostává pravidelné aktualizace a kompatibilita s hlasovými asistenty funguje bez problémů. Mezi typické výtky u Philips Hue obecně patří vyšší cena oproti konkurenci (což tahle sada částečně řeší) a nutnost Bridge pro plnou funkčnost. Někteří uživatelé také zmiňují, že energetický štítek G u LED pásku není ideální – ale u ambientního osvětlení, které nesvítí celý den, to většinou nehraje zásadní roli. Kdy to smysl nedává Pokud chcete ovládat jen jedno světlo v jedné místnosti a nepotřebujete automatizace ani vzdálené ovládání, Bridge Pro nepotřebujete – Hue žárovky fungují i přes Bluetooth. V takovém případě by tahle sada byla zbytečně drahá. Podobně pokud hledáte jen levný LED pásek bez chytrých funkcí, existují podstatně levnější alternativy. Philips Hue má smysl hlavně tehdy, když plánujete postupně rozšiřovat ekosystém a využívat automatizace, scény a integraci s dalšími zařízeními. Verdikt: pro koho se to vyplatí Sada Philips Hue Bridge Pro + 3m LightStrip Plus v4 za 3 279 Kč je rozumná volba pro ty, kdo chtějí vstoupit do ekosystému Hue a hledají cenově výhodnější startovací balíček. Dostanete nejnovější Bridge s rychlým procesorem a funkcí MotionAware, plus dostatečně dlouhý LED pásek na podsvícení TV nebo kuchyňské linky. Oproti samostatnému nákupu ušetříte přes 1 500 Kč. Naopak pokud Bridge nepotřebujete nebo hledáte jen základní LED pásek bez chytrých funkcí, existují levnější cesty. VYUŽÍT SLEVU 1 528 KČ Používáte doma chytré osvětlení, nebo vám stačí klasické vypínače? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Philips Philips Hue Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. 