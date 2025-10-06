Tahle 65" televize Philips má Ambilight, teď zlevnila na 14 tisíc. Nabízí 4K QLED panel a Dolby Atmos Hlavní stránka Zprávičky Philips 65PUS8560 s třístranným Ambilightem nyní v Česku dostupný za pouhých 14 149 Kč Oproti červencové zaváděcí ceně 19 990 Kč jde o slevu bezmála 6 tisíc korun Televizor nabízí 65" (164 cm) QLED panel s 4K rozlišením, podporu Dolby Atmos a operační systém Titan OS Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Televizor Philips 65PUS8560 s technologií Ambilight se dočkal výrazného snížení ceny. Model, který byl na českém trhu představen teprve v červenci 2025 za cenu 19 990 Kč, je nyní k dispozici za pouhých 14 149 Kč. Jde o jednu z nejlepších nabídek ve své kategorii, která kombinuje QLED panel, třístranný Ambilight a prémiové zvukové technologie. Pohlcující zážitek s třístranným Ambilightem

Největším lákadlem tohoto modelu je bezesporu technologie Ambilight na třech stranách televizoru. Integrované LED diody reagují v reálném čase na obsah zobrazený na obrazovce a promítají odpovídající barvy na stěnu za televizorem. Nejde jen o designový doplněk – Ambilight opticky zvětšuje obrazovku a výrazně zlepšuje zážitek při sledování filmů či hraní her.

Televizor nabízí několik režimů Ambilightu včetně herního režimu, hudebního režimu reagujícího na rytmus, a režimu Lounge, který slouží jako ambientní osvětlení místnosti i když je televizor v pohotovostním režimu. Funkce AmbiSleep vám dokonce může pomoci se zklidněním před spánkem pomocí barevných přechodů.

Kvalitní obraz s technologií QLED

Philips 65PUS8560 je vybaven 65″ (164 cm) QLED panelem s rozlišením 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů). Technologie Quantum Dot zajišťuje živé barvy a široký barevný gamut. O zpracování obrazu se stará systém Pixel Precise Ultra HD, který zlepšuje ostrost detailů a přirozené podání barev. Televizor podporuje HDR10+ a disponuje několika režimy pro optimalizaci obrazu podle typu obsahu – ať už sledujete filmy, sporty, nebo hrajete hry. Nativní obnovovací frekvence panelu je 60 Hz, což lze obecně považovat za spíše nižší hodnotu, ale vzhledem k aktuální ceně se dá ještě jakžtakž překousnout. Pokud by ale televize stála jen o pár tisíc více, už bych byl výrazně kritičtější.

Prostorový zvuk s Dolby Atmos

Za zvukovou kvalitu odpovídají technologie Dolby Atmos a DTS:X, které vytvářejí prostorový 3D zvuk. I bez externích reproduktorů tak můžete zažít pohlcující zvukové efekty, které vás vtáhnou do děje filmu nebo hry. Praktickou funkcí je zesílení vokálů, díky které můžete zvýšit hlasitost dialogů bez ovlivnění okolních zvuků. Oceníte to zejména při nočním sledování, kdy nechcete rušit ostatní členy domácnosti hlasitými zvukovými efekty, ale zároveň potřebujete dobře rozumět mluvené řeči.

Chytré funkce s Titan OS

O chytré funkce se stará operační systém Titan OS, který zajišťuje rychlý přístup k populárním streamovacím službám jako Netflix, YouTube, Amazon Prime a dalším. Televizor podporuje technologii Matter Smart Home pro snadnou integraci do vaší chytré domácnosti. Můžete jej ovládat hlasem pomocí hlasových asistentů a propojit s chytrými reproduktory Google nebo používat Apple AirPlay pro streamování obsahu z vašich Apple zařízení.

Připraven na hraní her

Hráči ocení podporu HDMI 2.1 a variabilní obnovovací frekvence (VRR), což zajišťuje plynulejší hraní a ostřejší grafiku. Televizor se automaticky přepne do režimu s nízkým vstupním zpožděním při zapnutí herní konzole, takže nemusíte procházet nastavením pokaždé, když si chcete zahrát. Elegantní evropský design

Philips 65PUS8560 zaujme tenkým rámem a hranatým stojanem. Televizor je vyroben částečně z recyklovaných materiálů – dálkový ovladač je z recyklovaného plastu a obal z certifikované lepenky FSC. Díky svému minimalistickému designu se hodí do jakéhokoli interiéru.

Pro koho je Philips 65PUS8560 ideální volbou?

Philips 65PUS8560 je ideálním televizorem pro filmové nadšence, kteří ocení pohlcující zážitek díky Ambilightu. Dále potěší velká 65″ úhlopříčka, která zajistí dostatečný zážitek i z větší vzdálenosti, zatímco příležitostní hráči využijí podporu HDMI 2.1 a režim nízkého vstupního zpoždění. Televizor se hodí i do moderních obývacích pokojů, kde může díky režimu Lounge nabídnout dekorativní osvětlení (opět díky Ambilight) i v době, kdy nesledujete žádný obsah.

Za současnou cenu 14 149 Kč jde o skvělou investici domácí zábavy, zvláště uvážíme-li, že podobně vybavené modely bez Ambilightu se pohybují ve stejné cenové kategorii. Pokud hledáte televizor na příštích 5–7 let a nechcete za něj utratit přes 20 tisíc, Philips 65PUS8560 představuje rozumný kompromis mezi výbavou, velikostí a cenou.

Zaujala vás televize Philips 65PUS8560 za tuto cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 