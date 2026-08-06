Pětašedesátka pod devět tisíc. Jedna z nejlevnějších 65" 4K televizí na trhu má ale své ale Hlavní stránka Zprávičky Philips 65PUS7000 je 65" 4K televize se systémem Titan OS a podporou HDR10+ S kódem 2026ALZAEXTRA40 stojí 8 714 Kč místo 14 524 Kč Cena je rekordně nízká, hodnocení na Alze ale jen 3,1 z 5 – čtěte pozorně Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.8.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Pětašedesátipalcová 4K televize pod devět tisíc je cenový rekord, u kterého je ale potřeba být upřímný. Philips 65PUS7000 teď s kódem 2026ALZAEXTRA40 vyjde na 8 714 Kč místo 14 524 Kč, při uvedení stál přes 16 tisíc. Zákazníci na Alze mu ovšem dávají jen 3,1 z 5 hvězdiček a v recenzích se opakují konkrétní problémy. 👍 Berte, pokud potřebujete co největší obrazovku za nejnižší možnou cenu – třeba na chalupu, do dílny nebo dětského pokoje.🤔 Váhejte, pokud vám záleží na kvalitě obrazu; recenzenti si stěžují na nerovnoměrné podsvícení a bledé barvy, několik jich navíc dostalo televizi poškozenou při dopravě.💰 Cenovka: 8 714 Kč za 165 centimetrů úhlopříčky je zhruba 53 Kč za centimetr, což dnes nikdo nepřebije. ZOBRAZIT CENU S KÓDEM Co za necelých devět tisíc dostanete Výbava vypadá na tuhle cenu slušně: 4K rozlišení, HDR10+, lokální stmívání a tři HDMI porty. Systém Titan OS je jednodušší alternativa Google TV a má všechny podstatné aplikace včetně Netflixu, HBO Max, Disney+ i českého Oneplay a Prima+. Nechybí herní režim s VRR a zvuk podporuje Dolby Atmos i DTS:X. Recenzenti se shodují, že na svou velikost je televize překvapivě lehká – necelých 14,5 kg usnadní montáž na zeď – a jeden slovenský uživatel chválí i zvuk: „skvelý obraz a kvalitný a čistý zvuk aj dobré basy to má“. Proč má jen 3,1 hvězdy Recenze se lámou na dva tábory a je fér ukázat oba. Několik zákazníků je spokojených – „za tú cenu úplne úžasná TV, skvelý obraz aj ozvučenie“ – ale kritických hlasů je víc a jsou konkrétní. Nejzávažnější je kvalita obrazu: jeden recenzent, který za rok testoval čtyři 65″ televize v téhle cenovce, napsal, že tahle má „jednoznačne najhorší obraz“, s nerovnoměrným podsvícením a šedivými skvrnami v rozích. Zaznívá i pomalé načítání systému a jednomu majiteli se po měsíci objevily vodorovné pruhy v pravé části obrazovky. Druhá skupina stížností míří na dopravu – hned tři zákazníci popisují, že jim televize dorazila s prasklým panelem, jeden dokonce opakovaně. U velkých úhlopříček je to riziko obecně vyšší, ale tady se objevuje nápadně často, takže televizi po doručení hned rozbalte a zkontrolujte, dokud běží lhůta na reklamaci. Praktická drobnost na závěr: na dálkovém ovladači je tlačítko Ambilight, ale tenhle model podsvícení nemá – tlačítko nefunguje a několik lidí to označilo za zavádějící. Za osm a půl tisíce je to levná cesta k 65 palcům – ale kupujete ji kvůli velikosti, ne kvůli obrazu. VYUŽÍT KÓD 2026ALZAEXTRA40 Koupili byste levnou televizi s výhradami k obrazu, nebo si radši připlatíte? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Philips slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024