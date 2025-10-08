4K TV Philips se soundbarem zdarma za 8 tisíc? Taková akce tu dlouho nebyla! Hlavní stránka Zprávičky 55" Philips 55PUS7000 je na Alze v akci za 8 043 Kč s kódem ALZADNY30, původně stála 11 490 Kč Součástí balíčku je soundbar Philips TAB4000/10 v hodnotě 1 810 Kč, který vylepší zvukový zážitek Nejde o prémiovou televizi, ale pro druhou místnost v domácnosti nebo na chatu je za tuto cenu solidní volba Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Ne každý potřebuje do obýváku OLED panel za padesát tisíc. Někdy prostě chcete televizi do ložnice, dětského pokoje nebo na chatu, kde nebude hrát hlavní roli, ale prostě bude fungovat. A právě pro takové případy může dávat smysl 55″ Philips 55PUS7000, která je teď na Alze v akci za 8 043 Kč s kódem ALZADNY30 místo původních 11 490 Kč. Bonusem je soundbar Philips TAB4000/10 zdarma, který zvuk oproti vestavěným reproduktorům výrazně vylepší. Co za těch osm tisíc dostanete Zvuk: 20W reproduktory nestačí, proto soundbar dává smysl Realistická očekávání: toto není prémiová televize Pro koho to dává smysl Verdikt: za osm tisíc solidní druhá televize Co za těch osm tisíc dostanete Philips 55PUS7000 nabízí 55″ úhlopříčku s 4K Ultra HD rozlišením (3840 × 2160 pixelů) a technologií Direct LED. Lokální stmívání jako u dražších modelů tu samozřejmě není, ale přinejmenším rovnoměrné podsvícení celé plochy potěší. Panel podporuje HDR10, HDR10+ a HLG, což teoreticky zajišťuje lepší kontrast a živější barvy. V praxi to ale závisí na jasnosti panelu – maximální jas 250 cd/m² je spodní hranice použitelnosti v osvětlených místnostech. Obnovovací frekvence 50/60 Hz není nic, čím byste ohromili náročné hráče, ale pro běžné sledování filmů a seriálů to stačí. K dispozici máte herní režim (GAME MODE), VRR (Variable Refresh Rate) a Cloud gaming, takže pokud plánujete občasné hraní na konzoli nebo přes cloudové služby, základní komfort tam je. Smart funkce zajišťuje operační systém Titan OS, který nabízí přístup k Netflixu, Disney+, HBO Max, YouTube, Amazon Prime Video a dalším službám. K dispozici máte WiFi, Bluetooth a DLNA pro propojení s dalšími zařízeními. Zvuk: 20W reproduktory nestačí, proto soundbar dává smysl Philips se snaží na papíře udělat dojem podporou Dolby Atmos, DTS:X a Dolby Digital AC4. V praxi ale vestavěné 20W reproduktory nedokážou vytvořit prostorový zvuk, kterým by vás obklopily jako v kině. To není kritika této konkrétní televize – žádná plochá televize s vestavěnými reproduktory a zvlášť v této ceně to pořádně nezvládne. Proto je soundbar v balení cenově zajímavým bonusem. KOUPIT TV PHILIPS V AKCI Philips TAB4000/10 nabízí dvoukanálový zvuk s maximálním výkonem 60 W (nominální výkon 30 W). Má HDMI ARC připojení pro jednoduché propojení s televizí a Bluetooth 5.4 pro bezdrátové streamování z telefonu nebo tabletu. Frekvenční rozsah 80–20 000 Hz pokrývá slyšitelné spektrum a vestavěný ekvalizér nabízí čtyři přednastavené režimy (hudba, film, mluvené slovo, sport). Soundbar normálně stojí 1 810 Kč, takže pokud si ho budete chtít pořídit samostatně, v této akci ho vlastně dostáváte zdarma. A rozdíl ve zvuku oproti těm 20W reproduktorům v televizi je znatelný – zejména u dialogů ve filmech a seriálech. Realistická očekávání: toto není prémiová televize Buďme upřímní – za osm tisíc nečekejte špičkový obraz. Direct LED bez lokálního stmívání znamená, že černá není opravdu černá, ale spíš tmavě šedá. Úhly pohledu nejsou ideální, takže pokud se díváte z boku, barvy blednou. Maximální jas 250 cd/m² je slabý ve srovnání s prémiovými modely, které dosahují 1000+ cd/m². KOUPIT TV PHILIPS V AKCI Obnovovací frekvence 60 Hz je pro filmy a seriály v pořádku, ale pokud hrajete rychlé akční hry na PlayStation 5 nebo Xbox Series X, všimnete si rozdílu oproti 120Hz panelům. VRR sice pomůže s plynulostí, ale pro náročné hráče to není ideální volba. Pro koho to dává smysl Philips 55PUS7000 nedoporučuji jako hlavní televizi do obýváku, pokud hodně sledujete filmy a seriály nebo hrajete hry. Ale existuje spousta situací, kdy dává perfektní smysl: Druhá televize do ložnice – Večerní sledování Netflixu v posteli nepotřebuje OLED panel za padesát tisíc. Stačí 4K obraz a solidní zvuk ze soundbaru. Dětský pokoč – Děti si stejně pustí YouTube nebo Disney+ a na kvalitu obrazových úhlů nehledí. A když přijde kamarád na konzoli, základní herní režim tam je. Chata nebo rekreační objekt – Občasné sledování zpráv nebo večerního filmu nevyžaduje špičkovou technologii. A když televizi nebudete používat půl roku, nebudete se bát, že vám tam stojí drahý kousek. KOUPIT TV PHILIPS V AKCI Pronájem bytu – Pokud vybavujete byt na Airbnb nebo dlouhodobý pronájem, televize s 55″ úhlopříčkou a soundbarem za osm tisíc je rozumná investice. Verdikt: za osm tisíc solidní druhá televize Philips 55PUS7000 není televize, která by vás ohromila špičkovým obrazem nebo precizním zvukem. Ale za 8 043 Kč včetně soundbaru je to rozumná volba pro situace, kde nepotřebujete prémiovou kvalitu. Pokud hledáte druhou televizi do domácnosti, na chatu nebo do dětského pokoje, tato akce dává smysl. Zvažujete nákup televize Philips 55PUS7000? 