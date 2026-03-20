OLED televizor s Ambilight, Dolby Vision a 70W zvukem spadl na polovinu! Umí navíc 144 Hz Hlavní stránka Zprávičky 55" Philips 55OLED860 je 4K OLED televize s Ambilight, Dolby Vision, Dolby Atmos a 70W reproduktory Na Alze stojí 23 790 Kč – při uvedení stála 41 990 Kč, později klesla na 37 990 Kč Umí 120 Hz nativně, 144 Hz v herním režimu, má HDMI 2.1 a Game Bar 2.0 Jakub Kárník Publikováno: 20.3.2026 06:00 Pokud hledáte OLED s Ambilight a Dolby Vision – tedy kombinaci, kterou konkurence nenabídne – tahle cena je výjimečná. Philips 55OLED860 na Alze stojí 23 790 Kč, což je skoro polovina původní ceny. Za tu získáte prémiový OLED panel, Ambilight podsvícení, 70W reproduktory s Dolby Atmos a herní funkce s 144 Hz. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete OLED s Ambilight a Dolby Vision v jednom – tohle je kombinace, kterou jinde za 24 tisíc nenajdete.⚠️ Zvažte, pokud je pro vás Ambilight zbytečnost a záleží vám hlavně na panelu – Samsung S84F za 19 990 Kč nabízí podobný OLED obraz bez Ambilightu a Dolby Vision, ale levněji.💡 Za 23 790 Kč dostanete OLED, Ambilight, Dolby Vision + Atmos, 70W zvuk, 144 Hz herní režim, Google TV a P5 AI procesor. Ambilight a Dolby Vision: co Samsung ani LG nemají Ambilight je technologie, kterou má exkluzivně Philips – LED světla na zadní straně televize reagují na barvy na obrazovce a rozšiřují obraz opticky za rám. Večer v zatemněné místnosti to zásadně mění atmosféru sledování. OLED860 navíc podporuje Dolby Vision (Samsung ho nemá) i HDR10+ – pokrývá tedy oba hlavní HDR standardy, takže nezáleží na tom, jakou streamovací službu preferujete. Zvuk je na OLED televizi v této ceně nadstandardní: 70W reproduktory s Dolby Atmos a DTS:X. Pro běžné sledování nepotřebujete soundbar – zvuk má prostorový efekt a IntelliSound ho automaticky optimalizuje podle typu obsahu. P5 AI procesor analyzuje každý snímek a přizpůsobuje kontrast, barvy i pohyb. Hry, Smart TV a praktická stránka Pro hráče: 4× HDMI 2.1, nativních 120 Hz a v herním režimu až 144 Hz přes PC. Game Bar 2.0 umožňuje rychlé nastavení přímo ve hře, včetně vlastního zaměřovače a zvýraznění stínů. Google TV nabízí přehledné prostředí s přístupem k Netflixu, Disney+, HBO Max, Oneplay a dalším. Nechybí Chromecast, Apple AirPlay a dokonce ani standard Matter pro chytrou domácnost. Hodnocení na Alze je zatím od čtyř zákazníků (5 z 5, 100 % doporučuje). Jedna recenzentka shrnuje: perfektní TV, Google TV je super. Širší česká zpětná vazba teprve přijde, ale kombinace OLED + Ambilight + Dolby Vision je u Philipsu ověřená řada s konzistentně pozitivním přijetím. Verdikt Philips 55OLED860 za 23 790 Kč je aktuálně nejlevnější cesta k OLED televizi s Ambilight, Dolby Vision a 70W zvukem. Z původních 42 tisíc spadla na cenu, kde konkuruje modelům bez těchto funkcí. Pokud je pro vás Ambilight důvod k nákupu (a pro hodně lidí je), za tuhle cenu ho jinde nenajdete. Je pro vás Ambilight důvod ke koupi Philipsu, nebo to považujete za zbytečný efekt?