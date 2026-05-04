Alza zlevnila tuhle chytrou fritézu o více než polovinu! Má Wi-Fi a připraví jídlo pro celou rodinu Hlavní stránka Zprávičky Philips 5000 Series Airfryer 7,2l XXL Connected je horkovzdušná fritéza se 16 programy, Wi-Fi propojením a kapacitou až pro 6 porcí najednou S kódem ALZADNY25 stojí 2 399 Kč místo běžných 4 999 Kč (sleva 2 600 Kč, tedy 52 %) V této cenovce jde o jednu z nejlépe vybavených XXL fritéz na českém trhu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.5.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Hledáte velkou horkovzdušnou fritézu, s níž půjde připravit jídlo pro celou rodinu, a zároveň oceníte možnost propojení s chytrým telefonem? Philips 5000 Series Airfryer XXL Connected nyní s kódem ALZADNY25 spadla z běžných 4 999 Kč na 2 399 Kč, zlevnila tedy o více než polovinu. Pyšní se objemem 7,2 l a 16 programy. CHCI FRITÉZU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud vaříte pro rodinu, hledáte kvalitní velkou fritézu s aplikací a chcete využít nadprůměrnou výbavu Philips XXL.⚠️ Zvažte, pokud preferujete fritézu se dvěma košíky (Dual Zone) nebo pevná tlačítka pro vlastní programy bez nutnosti používat aplikaci.💡 Za 2 399 Kč jde o velmi silný poměr cena/výkon – konkurenční modely Philips, Cosori nebo Ninja v této velikosti běžně stojí 4 500 Kč a víc. Proč je tahle fritéza zajímavá? Philips 5000 Series Airfryer XXL Connected míří na lidi, kteří chtějí opravdu velkou fritézu pro celou rodinu. Podle Hlídače shopů se před akcí prodávala za 4 999 Kč a nyní s kódem ALZADNY25 vyjde jen na 2 399 Kč, což je v této kategorii velmi atraktivní cenová úroveň. Hlavním tahákem je kombinace XXL kapacity, Wi-Fi propojení s aplikací HomeID a širokého repertoáru funkcí – fritéza zvládne nejen smažit, ale také péct, grilovat, opékat, sušit, fermentovat i ohřívat. To z ní dělá náhradu za malou troubu i mikrovlnku v jednom – pokud máte dostatek místa na pultě (rozměry 33 × 30 cm). Klíčové parametry vysvětlené lidsky Vnitřní prostor má objem 7,2 litru a do koše se vejde 1,4 kg jídla. To stačí na 6 porcí najednou – pro čtyřčlennou rodinu to znamená, že jednu várku už neřešíte. Příkon je standardních 2 000 W a teplotu si nastavíte v rozsahu 40 až 200 °C, což pokryje od sušení ovoce až po křupavé hranolky. Hvězdicovitě tvarované dno a technologie Rapid Air mají zajistit rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu. Fritéza disponuje 16 přednastavenými programy: kromě klasického fritování i pečení, grilování, rozmrazování, ohřívání a další specializované režimy. Připojení k Wi-Fi přes aplikaci HomeID (česky lokalizovaná, dostupná pro Android i iOS) přidává stovky receptů a možnost spustit přípravu jídla na dálku. Aplikace pošle notifikaci, když je hotovo. Philips uvádí úsporu 60 % energie a 40 % času oproti tradiční troubě – jde o produktové údaje výrobce, reálné výsledky se liší podle pokrmu. OBJEDNAT NA ALZE Tvrzení výrobce o 90 % méně tuku platí ve srovnání s hranolky připravenými v tradiční fritéze – v běžném vaření doma je rozdíl menší, ale stále nezanedbatelný. Pro většinu uživatelů jde především o pohodlnější a rychlejší alternativu k troubě. Praktická stránka: čištění, ovládání, slevový kód Z hlediska každodenního používání je největší výhodou systém QuickClean s nepřilnavým povrchem a vyjímatelný koš vhodný do myčky nádobí. To je u horkovzdušných fritéz obecně klíčový parametr – ruční mytí horké nádoby s mřížkovaným dnem patří k nejméně oblíbeným kuchyňským činnostem. Vnitřní povrch je bez obsahu BPA, kabel měří 80 cm a celá fritéza váží 6,25 kg. Ovládání má dotykový displej, takže se obejdete i bez aplikace HomeID – pokud Wi-Fi nechcete, fritéza funguje plně samostatně přes přednastavené programy. Aplikace ale výrazně rozšiřuje možnosti, protože nabízí recepty s automatickým nastavením teploty a času i upozornění na konec přípravy. K dispozici jsou i pokročilé funkce jako uchování teploty a předvolba vaření. Cena 2 399 Kč platí jen po zadání kódu ALZADNY25 v košíku. Bez kódu zůstává „cenová bomba“ 3 199 Kč, běžná cena před akcí je 4 999 Kč. Slevový kód je součástí kampaně Alza Dny, jejíž platnost je časově omezená a nabídka se může změnit podle skladových zásob. Co říkají uživatelé Na Alze má fritéza hodnocení 4,6 z 5 (20 hodnocení) a 90 % zákazníků ji doporučuje. Reklamovanost je nulová a prodalo se přes 100 kusů. Detailních textových recenzí je zatím jen 5, takže vzorek je omezený a celkový obrázek se může s rostoucím počtem ohlasů upřesňovat. Z toho, co lidé píšou, opakovaně chválí rychlost přípravy jídla, tichý chod a aplikaci s recepty. Jedna recenzentka popisuje, že fritézu používá denně i na obyčejné ohřívání jídla – tedy plnohodnotnou náhradu za mikrovlnku. Druhý zákazník zdůrazňuje úsporu energie proti běžné troubě, která mu dává smysl při menších porcích pro 1–2 osoby. Velikost koše ve spojení s rozměrem fritézy hodnotí uživatelé většinou pozitivně. VYUŽÍT SLEVU 52 % Kritické připomínky se týkají hlavně tří věcí. Za prvé – jeden recenzent zmiňuje, že jídlo občas vychází sušší, zvlášť při menších porcích, a chvíli trvá, než si člověk najde správný čas a teplotu. Za druhé – chybí vlastní fyzické tlačítko pro tvorbu vlastního programu, vlastní recepty si lze uložit jen přes aplikaci HomeID. Za třetí – nejde o variantu se dvěma košíky (Dual Zone), takže nemůžete připravovat dva různé pokrmy najednou s odlišnou teplotou. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale velkou fritézu ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se objevují i další zlevněné modely od značek Cosori, Ninja, Tefal nebo Electrolux. Kdy to smysl nedává Sleva je výrazná, ale tento model není pro každého. Pokud vaříte často dva různé pokrmy najednou (například maso a přílohu s jinou teplotou), jednokomorová varianta vás omezí – v takovém případě má smysl připlatit za Dual Zone modely jako Philips NA462/70 nebo Ninja Foodi MAX. Druhý důvod, proč zvážit jiný model: pokud chcete tvořit vlastní programy přímo na fritéze bez aplikace, narazíte na limit – tato funkce je dostupná jen přes HomeID. A do třetice: jestli vaříte výhradně pro 1–2 osoby a máte málo místa na pultě, 7,2l XXL koš je zbytečně velký. V takovém případě stačí menší modely od Philips řady 3000 nebo Compact, které spotřebují i méně energie na předehřátí. Bonusové příslušenství pro pečení a grilování (Philips HD9957/00 a HD9959/00) je třeba dokoupit zvlášť, v balení jsou jen samotná fritéza a koš. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte velkou horkovzdušnou fritézu pro celou rodinu s Wi-Fi, českou aplikací a širokou škálou funkcí, a chytíte se cenovky 2 399 Kč s kódem ALZADNY25, je tahle akce z hlediska poměru cena/výkon mezi nejvýhodnějšími v kategorii. Z původních 4 999 Kč padá Philips 5000 Series přesně o polovinu, což je úroveň, kterou v této velikosti a výbavě obvykle nedosáhnete u žádné běžné konkurence. Naopak pokud chcete Dual Zone, vlastní programy bez aplikace nebo menší fritézu pro singles, vyplatí se podívat po jiném modelu. CHCI TUTO FRITÉZU Stačí vám u fritézy jeden velký košík, nebo už preferujete varianty se dvěma oddělenými? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi