Chytrá fritéza Philips zlevnila v Alze na polovinu! Má objem 6,2 litru a dá se ovládat hlasem

Philips 5000 Series Airfryer 6,2l XL Connected 14v1 aktuálně pořídíte za 1 999 Kč místo původních 3 999 Kč
Fritéza nabízí propojení s aplikací HomeID a podporu hlasového asistenta Amazon Alexa
Extra velký koš s objemem 6,2 litru pojme až 1,2 kg hranolků pro celou rodinu

Adam Kurfürst
Publikováno: 26.12.2025 06:00

Pokud jste o pořízení horkovzdušné fritézy uvažovali delší dobu, právě teď je možná ideální příležitost. Philips 5000 Series Airfryer 6,2l XL Connected 14v1 se na Alze prodává za polovinu své původní ceny – místo 3 999 Kč zaplatíte pouhých 1 999 Kč. A nejde přitom o žádný ořezaný model, ale o plně vybavenou fritézu s Wi-Fi připojením.

Ovládání z telefonu i hlasem

Hlavním tahákem tohoto modelu je možnost propojení s mobilní aplikací HomeID, která je dostupná pro iOS i Android a plně lokalizovaná do češtiny. V aplikaci najdete přes 200 receptů přímo určených pro Airfryer, od snídaní přes hlavní jídla až po dezerty. Stačí vybrat recept v telefonu a nastavení se automaticky odešle do fritézy. Průběh přípravy můžete sledovat přímo z pohovky – aplikace vás upozorní, až bude jídlo hotové.

Fritéza je navíc kompatibilní s hlasovým asistentem Amazon Alexa, takže ji můžete ovládat i hlasovými příkazy.

Velikost pro celou rodinu

S objemem 6,2 litru patří tento model do kategorie XL. V praxi to znamená, že najednou připravíte až 5 porcí jídla nebo 1,2 kg hranolků. Fritéza využívá technologii Rapid Air, která zajišťuje rychlé proudění horkého vzduchu díky speciálně tvarovanému dnu ve tvaru hvězdice. Výrobce uvádí, že pokrmy obsahují až o 90 % méně tuku ve srovnání s klasickým smažením.

Na dotykovém displeji najdete 7 přednastavených programů pro nejčastější pokrmy – mražená jídla, hranolky, maso, ryby, kuřecí stehna, moučníky a grilovanou zeleninu. Teplotu lze nastavit v rozmezí 40 až 200 °C. Nechybí ani funkce udržování teploty po dobu až 30 minut, která se hodí, když potřebujete servírování odložit.

Co říkají uživatelé

Na Alze má fritéza hodnocení 4,4 z 5 hvězd od 49 zákazníků, přičemž 82 % z nich produkt doporučuje. Uživatelé chválí především rychlou přípravu jídel, snadné čištění (všechny odnímatelné části lze mýt v myčce) a tichý provoz. Oceňovaná je také aplikace s recepty v češtině.

Z kritických připomínek se nejčastěji objevuje nutnost doladit časy u přednastavených programů podle konkrétního pokrmu. Někteří uživatelé také hlásili komplikace při prvotním párování s Wi-Fi, které ale po úspěšném připojení funguje bez problémů. Celkově jde o produkt s nízkou reklamovaností 0,81 % a více než 2 000 prodanými kusy.

Využili byste možnost ovládání fritézy přes telefon?

Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.