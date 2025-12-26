TOPlist

Chytrá fritéza Philips zlevnila v Alze na polovinu! Má objem 6,2 litru a dá se ovládat hlasem

  • Philips 5000 Series Airfryer 6,2l XL Connected 14v1 aktuálně pořídíte za 1 999 Kč místo původních 3 999 Kč
  • Fritéza nabízí propojení s aplikací HomeID a podporu hlasového asistenta Amazon Alexa
  • Extra velký koš s objemem 6,2 litru pojme až 1,2 kg hranolků pro celou rodinu

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
26.12.2025 06:00
Ikona komentáře 0
Philips 5000 Series Airfryer 62l XL Connected 14v1 s jidlem

Pokud jste o pořízení horkovzdušné fritézy uvažovali delší dobu, právě teď je možná ideální příležitost. Philips 5000 Series Airfryer 6,2l XL Connected 14v1 se na Alze prodává za polovinu své původní ceny – místo 3 999 Kč zaplatíte pouhých 1 999 Kč. A nejde přitom o žádný ořezaný model, ale o plně vybavenou fritézu s Wi-Fi připojením.

Ovládání z telefonu i hlasem

Hlavním tahákem tohoto modelu je možnost propojení s mobilní aplikací HomeID, která je dostupná pro iOS i Android a plně lokalizovaná do češtiny. V aplikaci najdete přes 200 receptů přímo určených pro Airfryer, od snídaní přes hlavní jídla až po dezerty. Stačí vybrat recept v telefonu a nastavení se automaticky odešle do fritézy.

Philips 5000 Series Airfryer 62l XL Connected 14v1 render

Průběh přípravy můžete sledovat přímo z pohovky – aplikace vás upozorní, až bude jídlo hotové. Fritéza je navíc kompatibilní s hlasovým asistentem Amazon Alexa, takže ji můžete ovládat i hlasovými příkazy.

Velikost pro celou rodinu

S objemem 6,2 litru patří tento model do kategorie XL. V praxi to znamená, že najednou připravíte až 5 porcí jídla nebo 1,2 kg hranolků. Fritéza využívá technologii Rapid Air, která zajišťuje rychlé proudění horkého vzduchu díky speciálně tvarovanému dnu ve tvaru hvězdice. Výrobce uvádí, že pokrmy obsahují až o 90 % méně tuku ve srovnání s klasickým smažením.

CHCI FRITÉZU PHILIPS V AKCI

Na dotykovém displeji najdete 7 přednastavených programů pro nejčastější pokrmy – mražená jídla, hranolky, maso, ryby, kuřecí stehna, moučníky a grilovanou zeleninu. Teplotu lze nastavit v rozmezí 40 až 200 °C. Nechybí ani funkce udržování teploty po dobu až 30 minut, která se hodí, když potřebujete servírování odložit.

Co říkají uživatelé

Na Alze má fritéza hodnocení 4,4 z 5 hvězd od 49 zákazníků, přičemž 82 % z nich produkt doporučuje. Uživatelé chválí především rychlou přípravu jídel, snadné čištění (všechny odnímatelné části lze mýt v myčce) a tichý provoz. Oceňovaná je také aplikace s recepty v češtině.

Z kritických připomínek se nejčastěji objevuje nutnost doladit časy u přednastavených programů podle konkrétního pokrmu. Někteří uživatelé také hlásili komplikace při prvotním párování s Wi-Fi, které ale po úspěšném připojení funguje bez problémů. Celkově jde o produkt s nízkou reklamovaností 0,81 % a více než 2 000 prodanými kusy.

KOUPIT FRITÉZU PHILIPS

Využili byste možnost ovládání fritézy přes telefon?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024