Honem do Alzy! OLED TV Philips tam teď stojí necelých 14 tisíc, ale musíte jednat rychle Hlavní stránka Zprávičky Philips 48OLED770 je 48" OLED televize s 4K rozlišením, 120 Hz, Ambilightem, Dolby Vision a podporou HDMI 2.1 — vhodná i jako monitor Původně 29 990 Kč, později 19 990 Kč, s členstvím AlzaPlus+ za 13 993 Kč — sleva 16 tisíc oproti startovní ceně Aktuálně nejlevnější OLED televize na českém trhu — k tomu s Ambilightem Jakub Kárník Publikováno: 29.4.2026 12:30 OLED televize ještě před pár lety byly výsadou těch, kteří byli ochotni utratit 30 a víc tisíc. Aktuální cenovka Philipsu 48OLED770 to definitivně mění. S členstvím AlzaPlus+ ji pořídíte za 13 993 Kč. Členství stojí 59 Kč měsíčně a po nákupu ho můžete bez závazků zrušit, takže reálná úspora oproti standardní ceně 19 990 Kč činí přes 5 900 Kč. Z původních 29 990 Kč při uvedení je to pokles o 16 tisíc. V době psaní článku bylo skladem 5 kusů, takže si musíte pospíšit. Pro koho dává smysl S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete nejlevnější OLED na trhu, navíc s Ambilightem a 48″ formátem ideálním i pro využití jako monitor. 4× HDMI 2.1 a 120 Hz pokryjí jak filmy, tak hraní na PS5 nebo herním PC.⚠️ Zvažte, že Philips má integrovaný spořič obrazovky, který nejde vypnout. Pro běžné sledování televize to nevadí, pro použití jako monitor s dlouhými statickými scénami je to drobná nepříjemnost.💡 Za 13 993 Kč dostanete 48″ 4K OLED panel s 120 Hz (144 Hz v herním režimu), procesor P5 s AI, Ambilight tříhrané, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X, 4× HDMI 2.1, Titan OS, Game Bar 2.0 a kompatibilitu s Matter, Alexa a Google Assistant. Pro koho dává smysl Hlavním tahákem je samozřejmě OLED panel za cenu základního Mini LEDu. Dokonalá černá, nekonečný kontrast, syté barvy a perfektní pozorovací úhly z OLEDu nejsou jen marketing — pro filmy, seriály a hraní her je to prostě o ligu lepší zážitek než klasické LCD. K tomu Philips přidává svůj typický Ambilight — LED podsvícení za rámem televize, které reaguje na obraz a přenáší atmosféru scény za rohy obrazovky. V této cenovce u jiných značek nenajdete a recenzenti ho dlouhodobě označují za technologii, která reálně vylepšuje sledovací zážitek. Pro hráče tu jsou 4× HDMI 2.1 s 4K/120 Hz, herní režim Game Bar 2.0 a nízký input lag. Pro PlayStation 5, Xbox Series X i moderní herní PC ideální. Velikost 48″ je navíc velmi univerzální — pohodlná pro malý obývák, ale dostatečně malá, abyste ji použili i jako prémiový monitor na pracovní stůl. V recenzi jeden uživatel popisuje, že televizi používá přesně takhle a chválí kovové nohy, decentní design a bleskovou rychlost přepínání HDMI. S čím počítat Recenze upozorňují na pár drobností. Philips má vestavěný spořič obrazovky pro ochranu OLED panelu, který nejde vypnout — pokud TV používáte jako monitor a obraz je delší dobu statický, obrazovka se přepne do spořiče a musíte ji probudit. Pro klasické sledování to nevadí. Druhá věc — úvodní nastavení vyžaduje hodně klikání, hlavně vypnutí všech automatických motion a sharpness funkcí, které OLED zbytečně přebarvují. Naštěstí si televize pamatuje nastavení pro každý HDMI vstup zvlášť. 120 Hz je strop — pro kompetitivní hraní by se hodilo víc, ale pro 99 % uživatelů to bude stačit. A Titan OS sice funguje svižně, ale chybí mu nativní Apple TV+ aplikace. Zkusili byste OLED televizi i jako pracovní monitor, nebo na to máte radši dedikovaný displej?