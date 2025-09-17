Nejlevnější OLED TV v Česku! Stojí pod 16 tisíc, má Dolby Vision, 120 Hz a Ambilight Hlavní stránka Zprávičky Philips 48OLED769/12 je nyní dostupný za pouhých 15 926 Kč - jde o aktuálně nejlevnější OLED TV v Česku 48" OLED panel v kombinaci s Ambilight technologií a podporou Dolby Vision/Atmos nabízí prémiový filmový i herní zážitek Díky HDMI 2.1, podpoře 4K/120Hz a technologiím VRR/ALLM jde o ideální volbu pro majitele herních konzolí PS5 a Xbox Series X Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.9.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Sníte o vlastním OLED televizoru, ale odrazují vás vysoké ceny? Máme pro vás skvělou zprávu – Philips 48OLED769/12 je nyní dostupný za pouhých 15 926 Kč na Mall.cz a CZC přes Allegro. Jedná se o aktuálně nejlevnější OLED televizor na českém trhu, který nabízí vynikající poměr cena/výkon. Tento 48″ model představuje ideální volbu pro menší obývací pokoje nebo jako prémiový herní monitor. Co všechno nabízí za tuto cenu? Vynikající obraz s P5 procesorem Perfektní volba pro hráče Zvuk Chytré funkce s TITAN OS Konektivita a praktické funkce Bezkonkurenční poměr cena/výkon Co všechno nabízí za tuto cenu? Philips 48OLED769/12 se pyšní 48palcovým OLED panelem (121 cm) s 4K UHD rozlišením, který poskytuje dokonalou černou, nekonečný kontrast a živé barvy. Na rozdíl od běžných LED televizorů, kde byste za podobnou cenu dostali jen základní model, zde získáváte špičkovou technologii. Televizor je vybaven technologií Ambilight, která je exkluzivní pro značku Philips. LED diody na zadní straně televizoru promítají světlo na stěnu za obrazovkou, čímž vytvářejí unikátní atmosféru, která odpovídá obsahu na obrazovce. Výsledkem je výrazně pohlcující zážitek, který umocňuje každý film, seriál nebo hru. Vynikající obraz s P5 procesorem Za kvalitu obrazu je zodpovědný procesor P5 s umělou inteligencí, který zajišťuje detailní a realistický obraz s přirozenými barvami. Televizor podporuje všechny hlavní HDR formáty včetně HDR10, HDR10+, HLG a Dolby Vision, což znamená, že si užijete plný potenciál streamovacích služeb jako Netflix nebo Disney+. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Perfektní volba pro hráče Philips 48OLED769/12 není jen televizor pro sledování filmů – je to také špičkový herní monitor. Díky podpoře HDMI 2.1 a technologiím jako VRR (Variable Refresh Rate) a ALLM (Auto Low Latency Mode) nabízí plynulý herní zážitek bez trhání obrazu. Obnovovací frekvence až 120 Hz v rozlišení 4K je ideální pro nejnovější herní konzole PlayStation 5 a Xbox Series X. Zvuk Philips 48OLED769/12 nabízí výkon 20W (2 × 10W) s podporou Dolby Atmos a DTS:X. Televizor podporuje také technologii DTS Play-Fi, která umožňuje bezdrátově připojit kompatibilní soundbary a reproduktory a vytvořit tak vícekanálový zvukový systém v celé domácnosti. Pokud plánujete v budoucnu přidat soundbar, můžete využít televizor jako středový reproduktor a vytvořit si tak plnohodnotný domácí kinosystém. Chytré funkce s TITAN OS Philips 48OLED769/12 využívá operační systém TITAN OS, který poskytuje jednoduchý a intuitivní přístup ke streamovacím službám a dalšímu obsahu. Na domovské obrazovce najdete personalizovaná doporučení a můžete pokračovat ve sledování tam, kde jste skončili. Televizor podporuje funkce jako HbbTV, Miracast a DLNA, což vám umožní streamovat obsah z vašich mobilních zařízení přímo na obrazovku televizoru. Součástí výbavy je také Amazon Alexa pro hlasové ovládání. KOUPIT PHILIPS 48OLED769/12 NA HEUREKA.CZ Konektivita a praktické funkce Televizor je vybaven 4× HDMI porty a 2× USB porty, což poskytuje dostatek možností pro připojení herních konzolí, set-top boxů, Blu-ray přehrávačů a dalších zařízení. Nechybí ani digitální optický výstup, sluchátkový výstup a CI+ slot pro placené kanály. Připojení k internetu zajišťuje Wi-Fi a LAN, nechybí ani Bluetooth pro bezdrátová sluchátka nebo reproduktory. Televizor je také připraven pro montáž na zeď díky standardu VESA 300×300. Bezkonkurenční poměr cena/výkon S cenou 15 926 Kč představuje Philips 48OLED769/12 aktuálně nejlepší poměr cena/výkon v kategorii OLED televizorů na českém trhu. Kombinace špičkové obrazové technologie, herních funkcí a unikátního Ambilight systému z něj činí nabídku, která se na trhu objevuje jen výjimečně. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si OLED televizor za méně než 16 000 Kč? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce OLED TV Philips slevy Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024