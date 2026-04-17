Má dva košíky a skvělé hodnocení: Fritéza řady Philips 3000 hodně zlevnila, recepty pro ni najdete v mobilní aplikaci Hlavní stránka Zprávičky Philips 3000 Series Airfryer Dual Basket je horkovzdušná fritéza s dvěma samostatnými košíky a celkovým objemem 9 litrů S kódem ALZADNY20 stojí 3 399 Kč místo 4 999 Kč (sleva 1 600 Kč, tedy 32 %) Součástí je přístup k aplikaci HomeID se stovkami receptů přímo pro tento model — včetně konkrétních nastavení teploty a času Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.4.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Horkovzdušné fritézy se dvěma košíky patří k nejpraktičtějším spotřebičům do kuchyně — umožňují připravit hlavní jídlo a přílohu současně. Philips 3000 Series Airfryer Dual Basket nyní s kódem ALZADNY20 koupíte za 3 399 Kč místo původních 4 999 Kč. Jde o bílou variantu s kapacitou 9 litrů, která zvládne nakrmit i čtyřčlennou rodinu. Recepty navíc najdete v mobilní aplikaci. OBJEDNAT FRITÉZU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud vaříte pro rodinu a chcete připravit hlavní jídlo i přílohu najednou — ušetříte čas i energii.⚠️ Zvažte, pokud máte malou kuchyňskou linku — rozměry 31 × 38 × 44 cm vyžadují své místo.💡 Za 3 399 Kč dostáváte dvoukošíkovou fritézu od prémiové značky s aplikací plnou receptů — podobné modely konkurence stojí výrazně více. Proč je tahle fritéza zajímavá Hlavní předností tohoto modelu jsou dva samostatné košíky různých velikostí. Větší slouží na hlavní jídla — kuře, steaky, hranolky — zatímco menší je ideální na přílohy, zeleninu nebo porci pro jednoho. Klíčová je funkce automatické synchronizace času dokončení: i když nastavíte v každém košíku jinou dobu a teplotu, fritéza zajistí, že obě jídla budou hotová současně. Celkový objem 9 litrů znamená, že zvládnete připravit jídlo pro čtyři lidi najednou. Výrobce uvádí, že do většího košíku se vejde až 1,5 kg kuřete nebo růžičkové kapusty. Pro menší domácnosti je to víc než dost, pro větší rodiny to znamená méně dávek a rychlejší přípravu. Aplikace HomeID: recepty přímo pro váš Airfryer Tohle je funkce, která Philips odlišuje od levnější konkurence. Bezplatná aplikace HomeID obsahuje stovky receptů navržených speciálně pro horkovzdušné fritézy — a to včetně konkrétních nastavení teploty a času přímo pro model se dvěma košíky. Nemusíte tedy experimentovat, stačí vybrat recept a aplikace vám řekne přesně, co nastavit. Recepty jsou rozdělené podle kategorií: snídaně, hlavní jídla, přílohy, dezerty. Najdete tam všechno od křupavých hranolek přes kuřecí stehna až po jablečný koláč. Aplikace je v češtině a funguje na iOS i Androidu. Pro ty, kdo si s horkovzdušnou fritézou teprve začínají, je to výrazná pomoc — odpadá typické „na kolik stupňů a jak dlouho“. Klíčové parametry v praxi Fritéza pracuje s technologií Rapid Air, která zajišťuje rychlou cirkulaci horkého vzduchu kolem jídla i skrz něj. Výsledkem je křupavý povrch bez nutnosti smažení v oleji — výrobce uvádí až o 90 % méně tuku oproti klasické fritéze. Teplotní rozsah 40–200 °C umožňuje nejen smažení, ale i pomalé pečení, ohřívání nebo přípravu dezertů. Na dotykovém displeji najdete 8 předvoleb: čerstvé hranolky, mražené hranolky, kuře, maso, zelenina, ryby, koláče a ohřívání. Příkon 2 750 W zajišťuje rychlý náběh na provozní teplotu — oproti klasické troubě ušetříte podle výrobce až 70 % energie. KOUPIT FRITÉZU PHILIPS Praktická stránka: údržba a rozměry Oba košíky mají nepřilnavý povrch a dají se mýt v myčce — to oceníte, protože ruční čištění fritéz bývá otravné. Hmotnost 7,85 kg není zanedbatelná, ale fritéza stejně typicky zůstává na jednom místě. Délka kabelu 0,8 m je kratší, takže počítejte s umístěním blízko zásuvky. Co se týče rozměrů — 31 × 38 × 44 cm — jde o větší spotřebič. Uživatelé v recenzích opakovaně zmiňují, že je potřeba pro fritézu vyhradit dostatek místa na lince. Na druhou stranu vzhledem k tomu, že má dva košíky a objem 9 litrů, jsou rozměry odpovídající. Co říkají uživatelé Na Alze má Philips 3000 Series Dual Basket hodnocení 4,9 z 5 (63 hodnocení) a 98 % zákazníků produkt doporučuje. Prodalo se přes 200 kusů. Uživatelé nejčastěji chválí rychlost přípravy, intuitivní ovládání a právě možnost vařit dvě jídla najednou s dokončením ve stejný čas. Z konkrétních recenzí: „Překvapila mě svou výkonností a rychlostí. Hranolky jsou do 30 minut krásně dokřupava upečené.“ Další uživatel oceňuje: „Dva oddělené šuplíky, upeče i koláč nebo pizzu, časování aby byly oba šuplíky hotové ve stejnou chvíli.“ Několik recenzí zmiňuje kvalitní materiály a tichý provoz. Kritické hlasy se objevují především u rozměrů — fritéza zabírá hodně místa. Někteří uživatelé také zmiňují, že při větším množství jídla je potřeba jídlo v průběhu přípravy obrátit, aby se propeklo rovnoměrně. To je ale u horkovzdušných fritéz obecně běžné. Kdy to smysl nedává Pokud vaříte pouze pro sebe nebo maximálně pro dva, může být 9litrová kapacita zbytečně velká. V takovém případě stojí za zvážení menší modely řady Philips 3000 Series — například 6,2l verze stojí na Alze 3 999 Kč a zabírá méně místa. Rovněž pokud máte opravdu malou kuchyň a každý centimetr linky se počítá, rozměry tohoto modelu mohou být problém. A pokud hledáte fritézu s funkcí grilu (pro steaky se stopy po roštu), tohle není ten model — Philips nabízí grilové verze v řadě 7000 Series, ale za výrazně vyšší cenu. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 3 399 Kč dostáváte dvoukoší horkovzdušnou fritézu od prémiové značky s aplikací plnou receptů a synchronizací času dokončení. Pro rodiny, které chtějí zdravější a rychlejší přípravu jídel, jde o velmi zajímavou volbu. Aplikace HomeID navíc výrazně snižuje vstupní bariéru pro ty, kdo s fritézou teprve začínají. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale horkovzdušnou fritézu ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné spotřebiče. OBJEDNAT NA ALZE Používáte horkovzdušnou fritézu, nebo vám stále vyhovuje klasická trouba? Podělte se v komentářích. 