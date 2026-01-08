Nový QD-OLED monitor Philips citelně zlevnil. Má 27" panel s 240Hz frekvencí a šikovné funkce Hlavní stránka Zprávičky Herní QD-OLED monitor Philips 27M2N6501L/00 je nyní k dispozici za 10 199 Kč místo původních 11 999 Kč Monitor kombinuje QD-OLED panel s rozlišením 2560 × 1440 pixelů a obnovovací frekvencí 240 Hz Mezi hlavní přednosti patří odezva 0,03 ms, 99% pokrytí DCI-P3 a podpora AMD FreeSync Premium Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Philips v poslední době rozšířil svou herní řadu Evnia o zajímavý QD-OLED monitor, který nyní na Alze pořídíte se slevou. Model 27M2N6501L/00 původně stál 11 999 Kč, aktuálně jej ale koupíte za 10 199 Kč. Ušetříte tak téměř dva tisíce korun na monitoru, který cílí především na náročnější hráče. QD-OLED panel s výborným pokrytím barev Srdcem monitoru je 27″ QD-OLED panel s rozlišením 2560 × 1440 pixelů. Technologie QD-OLED kombinuje výhody OLED displejů (dokonalá černá, vysoký kontrast) s kvantovými tečkami, které zajišťují širší barevný gamut. Konkrétně monitor pokrývá 99 % prostoru DCI-P3, 98 % Adobe RGB a 147,5 % sRGB. Kontrastní poměr dosahuje hodnoty 1 500 000:1, což je typické pro OLED technologii. Monitor podporuje HDR 10 a nabízí 10bitovou barevnou hloubku, díky čemuž zobrazí přes miliardu barev. Maximální jas činí 400 nitů v HDR režimu. Antireflexní povrch displeje snižuje odlesky při hraní v osvětlených místnostech. Herní výbava pro náročné hráče Pro hraní her je klíčová obnovovací frekvence 240 Hz v kombinaci s odezvou pouhých 0,03 ms (gray-to-gray). Tyto parametry ocení především hráči akčních titulů a stříleček, kde záleží na každé milisekundě. Monitor podporuje AMD FreeSync Premium i NVIDIA G-SYNC, takže se obejdete bez trhání obrazu bez ohledu na to, jakou grafickou kartu používáte. CHCI MONITOR PHILIPS V AKCI Philips do monitoru integroval několik herních funkcí. Stark ShadowBoost zlepšuje viditelnost v tmavých scénách bez přeexponování světlých míst. Smart Sniper přidává zvětšení středu obrazovky pro přesnější míření a chytrý zaměřovač automaticky mění barvu podle pozadí. Funkce Ambiglow s AI pak promítá barvy z obrazovky na zeď za monitorem. Co se týče ochrany proti vypálení obrazu, monitor disponuje grafenovým štítem, který účinněji odvádí teplo než běžný grafit. To by mělo prodloužit životnost QD-OLED panelu. Konektivita a ergonomie Monitor nabízí dva porty HDMI 2.1 a jeden DisplayPort 1.4. Nechybí ani USB hub s jedním upstream a dvěma downstream porty (jeden s rychlým nabíjením) a 3,5mm jack pro sluchátka. Stojan umožňuje nastavení výšky, naklopení a otáčení. Pro montáž na zeď je k dispozici VESA 100×100. Pro koho je monitor vhodný? Philips 27M2N6501L/00 se hodí pro hráče, kteří chtějí QD-OLED technologii bez nutnosti kupovat dražší 34″ ultrawide modely. Rozlišení Quad HD v kombinaci s 240 Hz obnovovací frekvencí představuje dobrou rovnováhu mezi kvalitou obrazu a výkonem – nepotřebujete tak výkonnou grafickou kartu jako pro 4K monitory. KOUPIT MONITOR PHILIPS Naopak pokud preferujete vyšší rozlišení pro práci s textem nebo potřebujete větší úhlopříčku, budete muset sáhnout po jiném modelu. Stejně tak ti, kdo hledají monitor primárně pro kancelářskou práci, využijí QD-OLED technologii jen částečně. Zaujal vás tento QD-OLED monitor od Philips? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce monitor Philips Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024