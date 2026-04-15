Nejlevnější 4K monitor se 160Hz frekvencí! Tento Philips zlevnil jen na 5,5 tisíce a má navíc unikátní funkci Hlavní stránka Zprávičky Philips 27M2N3800A je 27" 4K IPS monitor s Dual-Mode — 4K/160 Hz nebo Full HD/320 Hz přepnutím v menu Původně 7 986 Kč, s kódem ALZADNY30 za 5 590 Kč — sleva 30 % 4K monitor se 160 Hz za pět a půl tisíce — aktuálně jeden z nejlevnějších 4K/120Hz+ monitorů na trhu Jakub Kárník Publikováno: 15.4.2026 12:00 27palcový 4K monitor se 160 Hz za 5 590 Kč. Philips 27M2N3800A je na Alze za 5 590 Kč s kódem ALZADNY30. Hlavní vychytávka je Dual-Mode — jedním přepnutím v menu se z 4K/160 Hz monitoru stane Full HD/320 Hz panel pro kompetitivní hraní. G-Sync kompatibilní, odezva 0,5 ms, jas 400 nitů a IPS panel s antireflexním povrchem. Hodnocení 4,6 z 5 a 88 % doporučení — ale je fér zmínit, že ne každý je nadšený. Dva monitory v jednom S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete 4K monitor s vysokou obnovovací frekvencí za minimum peněz — na hry, filmy i práci. Dual-Mode je bonus pro kompetitivní hráče.⚠️ Zvažte, že výchozí nastavení barev může unavovat oči a vyžaduje ruční doladění. A několik uživatelů hlásí problémy s vadnými pixely.💡 Za 5 590 Kč dostanete 4K/160 Hz + FHD/320 Hz Dual-Mode, IPS panel, G-Sync, 0,5 ms odezvu, 400 nitů, pivot, nastavitelnou výšku a DP + HDMI kabely v balení. Dva monitory v jednom Funkce Dual-Mode je hlavní výhodou tohoto monitoru. V režimu 4K (3840 × 2160) při 160 Hz máte ostrý obraz na filmy, práci a AAA hry. Přepnete do Full HD (1920 × 1080) při 320 Hz a máte ultrarychlý panel pro kompetitivní střílečky. IPS panel pokrývá 130 % sRGB a 90 % Adobe RGB s jasem 400 nitů — na 27″ je hustota pixelů ve 4K tak vysoká, že text je ostrý i bez škálování. Podpora HDMI 2.1 a DisplayPort 1.4 s G-Sync kompatibilitou. Stojan je nastavitelný výškově s pivotem pro vertikální orientaci — výborné pro programování nebo čtení dokumentů. S čím počítat Několik uživatelů hlásí, že výchozí nastavení barev je nevhodné a z monitoru je mohou bolet oči. Řešení existuje — jeden recenzent doporučuje přepnout do DCI-P3 módu a ručně doladit. Po kalibraci je obraz v sRGB slušný, ale z výroby to není plug & play zážitek. Kvalita zpracování odpovídá ceně — plastové tělo, joystick pro OSD funguje, ale nepůsobí prémiově. Overdrive je přestřelený — na nejnižším nastavení se projevuje inverse ghosting, jeden recenzent doporučuje ho nechat úplně vypnutý. A pozor na vadné pixely — jedna recenzentka testovala čtyři kusy, z nichž tři měly více než pět vadných pixelů. Pokud narazíte na tento problém, neváhejte reklamovat. V balení najdete DisplayPort i HDMI kabel — to u většiny monitorů není samozřejmost. Záruka 3 roky s Pick-up & Return servisem. 4K/160 Hz nebo Full HD/320 Hz — který režim byste využili víc? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi