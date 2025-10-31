TOPlist

Super výhodný monitor! Tenhle Philips má 4K/160 Hz a nestojí ani 6 tisíc

  • Philips 27M2N3800A/00 je nejlevnější 27" 4K monitor s vysokou frekvencí na našem trhu
  • Skvělá volba pro hraní i práci – plynulejší pohyb v systému, čisté detaily a rychlá odezva
  • Výrazně zlevnil – původně stál 8 190 Kč, nyní jej koupíte za 5 990 Kč

Jakub Kárník
Jakub Kárník
31.10.2025 19:00
Ikona komentáře 0
philips envia webp

V rámci Black Friday slev se na Alze objevila velmi zajímavá nabídka pro ty, kdo chtějí ostré 4K a zároveň vysokou obnovovací frekvenci. 27″ Philips 27M2N3800A/00 nabízí 160 Hz (a volitelný 1080p režim v až 320 Hz) za cenu, která obvykle patří 60Hz panelům. Pokud hrajete na PC nebo chcete plynulejší práci ve Windows, jde o jednu z nejrozumnějších cest, jak si polepšit bez přirážky za prémiové modely.

Proč Philips 27M2N3800A/00 dává smysl právě teď

Kombinace 4K rozlišení a 160 Hz je v této ceně stále výjimka. IPS panel přidává dobré barvy a stabilní úhly, antireflex pomůže v běžně osvětlené místnosti a 0,5 ms odezva s VRR (G-Sync Compatible/Adaptive-Sync) drží akční scény pod kontrolou. Oproti typickým 60Hz 4K panelům působí vše svižněji – od prohlížeče přes timeline v editoru až po hry.

Philips 27M2N3800A

Klíčové parametry v kostce

  • Panel: 27″ IPS, 4K UHD 3840 × 2160, antireflexní povrch
  • Obnovovací frekvence / odezva: 4K 160 Hz, 1080p až 320 Hz / 0,5 ms (MPRT)
  • Synchronizace: G-Sync Compatible, Adaptive-Sync (VRR)
  • Jas a barvy:400 cd/m², 8-bit
  • Porty: HDMI, DisplayPort, sluchátkový výstup; VESA 100×100
  • Další výbava: Flicker-Free, filtr modrého světla, rovná konstrukce
160 Hz využijete i mimo hry

Vyšší frekvence nedělá radost jen hráčům. Plynulejší scroll v prohlížeči, rychlejší reakce v UI, méně rozmazání při posunu textu – to vše poznáte okamžitě. Ve hrách pak 160 Hz a VRR vyhladí propady snímků a pomohou udržet stabilní pocit ze hry i na náročnějších mapách.

Na co se připravit

HDR je základní: bez lokálního stmívání nečekejte „true HDR“ efekt – berte jej spíš jako SDR s možností přehrát HDR obsah.

8-bit barvy: na běžnou práci a hraní bohatě stačí; pokud řešíte náročnou postprodukci s širším gamutem, vyplatí se cílit na 10-bit a vyšší jas.

Konektivita: chybí USB-C/USB hub; pro čistý setup s jedním kabelem do notebooku je to dobré mít na paměti.

Závěr: 4K detail + 160 Hz za „šedesátkovou“ cenu

Philips 27M2N3800A/00 trefuje sweet spot – 4K ostrost, 160Hz plynulost, velmi rozumná cena. Ano, základní HDR a 8-bit jsou kompromisem, ale v této hladině jde o nejdostupnější cestu, jak si užít rychlý panel nejen ve hrách, ale i při běžné práci ve Windows. Pokud jste zvažovali 60Hz 4K kvůli ceně, tady dává příplatek smysl každý den.

Dává vám v roce 2025 větší smysl 4K/160 Hz, nebo raději 1440p/240 Hz?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
