Super výhodný monitor! Tenhle Philips má 4K/160 Hz a nestojí ani 6 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Philips 27M2N3800A/00 je nejlevnější 27" 4K monitor s vysokou frekvencí na našem trhu Skvělá volba pro hraní i práci – plynulejší pohyb v systému, čisté detaily a rychlá odezva Výrazně zlevnil – původně stál 8 190 Kč, nyní jej koupíte za 5 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 31.10.2025 19:00 Žádné komentáře 0 V rámci Black Friday slev se na Alze objevila velmi zajímavá nabídka pro ty, kdo chtějí ostré 4K a zároveň vysokou obnovovací frekvenci. 27″ Philips 27M2N3800A/00 nabízí 160 Hz (a volitelný 1080p režim v až 320 Hz) za cenu, která obvykle patří 60Hz panelům. Pokud hrajete na PC nebo chcete plynulejší práci ve Windows, jde o jednu z nejrozumnějších cest, jak si polepšit bez přirážky za prémiové modely. Proč Philips 27M2N3800A/00 dává smysl právě teď Kombinace 4K rozlišení a 160 Hz je v této ceně stále výjimka. IPS panel přidává dobré barvy a stabilní úhly, antireflex pomůže v běžně osvětlené místnosti a 0,5 ms odezva s VRR (G-Sync Compatible/Adaptive-Sync) drží akční scény pod kontrolou. Oproti typickým 60Hz 4K panelům působí vše svižněji – od prohlížeče přes timeline v editoru až po hry. Klíčové parametry v kostce Panel: 27″ IPS, 4K UHD 3840 × 2160, antireflexní povrch Obnovovací frekvence / odezva: 4K 160 Hz, 1080p až 320 Hz / 0,5 ms (MPRT) Synchronizace: G-Sync Compatible, Adaptive-Sync (VRR) Jas a barvy: až 400 cd/m², 8-bit Porty: HDMI, DisplayPort, sluchátkový výstup; VESA 100×100 Další výbava: Flicker-Free, filtr modrého světla, rovná konstrukce KOUPIT 27″ 4K/160 Hz V AKCI 160 Hz využijete i mimo hry Vyšší frekvence nedělá radost jen hráčům. Plynulejší scroll v prohlížeči, rychlejší reakce v UI, méně rozmazání při posunu textu – to vše poznáte okamžitě. Ve hrách pak 160 Hz a VRR vyhladí propady snímků a pomohou udržet stabilní pocit ze hry i na náročnějších mapách. Na co se připravit HDR je základní: bez lokálního stmívání nečekejte „true HDR“ efekt – berte jej spíš jako SDR s možností přehrát HDR obsah. 8-bit barvy: na běžnou práci a hraní bohatě stačí; pokud řešíte náročnou postprodukci s širším gamutem, vyplatí se cílit na 10-bit a vyšší jas. Konektivita: chybí USB-C/USB hub; pro čistý setup s jedním kabelem do notebooku je to dobré mít na paměti. Závěr: 4K detail + 160 Hz za „šedesátkovou“ cenu Philips 27M2N3800A/00 trefuje sweet spot – 4K ostrost, 160Hz plynulost, velmi rozumná cena. Ano, základní HDR a 8-bit jsou kompromisem, ale v této hladině jde o nejdostupnější cestu, jak si užít rychlý panel nejen ve hrách, ale i při běžné práci ve Windows. Pokud jste zvažovali 60Hz 4K kvůli ceně, tady dává příplatek smysl každý den. KOUPIT 27″ 4K/160 Hz V AKCI Dává vám v roce 2025 větší smysl 4K/160 Hz, nebo raději 1440p/240 Hz? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday monitor Philips slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024