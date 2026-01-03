260Hz monitor s QHD rozlišením za babku! Tento výborný Philips zlevnil na minimum Hlavní stránka Zprávičky Herní monitor Philips s QHD rozlišením a 260Hz obnovovací frekvencí stojí nyní 3 990 Kč Nabízí IPS panel s odezvou 0,3 ms, G-Sync kompatibilitu a nastavitelný stojan s pivotem Původní cena činila 5 890 Kč – jde o jeden z nejlevnějších QHD 260Hz monitorů na trhu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Herní monitor s 260 Hz za necelé čtyři tisíce? Philips 27M2N3501PA/00 právě spadl na cenu, za kterou běžně seženete jen 144Hz panely. Původně stál 5 890 Kč, nyní ho na Alze koupíte za 3 990 Kč s kódem VYPRODEJ30. 260 Hz a 0,3 ms odezva Hlavní lákadlo je jasné – obnovovací frekvence až 260 Hz přes DisplayPort 1.4 (přes HDMI 2.0 „jen“ 144 Hz). K tomu odezva 0,3 ms GtG, což je hodnota, kterou v této cenové kategorii běžně nenajdete. Pro hráče CS2, Valorantu nebo jiných kompetitivních titulů je to zásadní parametr. Monitor podporuje G-Sync kompatibilitu a Adaptive-Sync, takže se rozlučte s trháním obrazu. Jeden uživatel v recenzi shrnuje: „Opravdu rychlý monitor, velmi plynulý chod. Detaily co jsem na předchozím Asus TUF neviděl, tady vidím.“ QHD rozlišení na IPS panelu Philips vsadil na 27″ IPS panel s rozlišením 2560 × 1440 pixelů. To je ideální kombinace pro hraní – dostatečně ostrý obraz bez nutnosti mít grafickou kartu za dvacet tisíc. Barevné pokrytí 120 % sRGB a 90 % Adobe RGB překvapí i mimo herní scény. Maximální jas 350 cd/m² stačí pro běžné podmínky, na přímé slunce to ale není. Panel má antireflexní povrch, 8bitovou barevnou hloubku a nativní kontrast 1000:1. Recenzenti chválí „krásné barvy“ a „čistý obraz s minimem bleedingu“. Pozor ale – jeden uživatel upozorňuje na „cca 0,5 cm černou linku po okrajích“, která je vidět hlavně na bílém pozadí. PHILIPS 260HZ ZA 3 990 KČ Bytelný stojan a ergonomie Kde levné monitory často šetří, Philips překvapil. Stojan je kovový, nastavitelný do výšky a podporuje pivot (otočení o 90° do vertikálního režimu). Uživatel Štěpán z Ostravy píše: „Stojan, který není jen kus plastu, ale pevný bytelný stojan na kterém je možné si monitor upravit přesně dle svých představ.“ Jeden detail navíc – vzadu najdete háček na sluchátka. Maličkost, ale potěší. Monitor lze také namontovat na zeď pomocí VESA 100×100. V balení jsou kabely HDMI i DisplayPort, takže nemusíte nic dokupovat. Konektivita a ovládání Na zadní straně najdete 2× HDMI 2.0 a 1× DisplayPort 1.4. Pro plných 260 Hz musíte použít DisplayPort – přes HDMI dostanete maximálně 144 Hz, což je ale pořád slušná hodnota. Monitor má i vestavěné reproduktory, ale recenzenti se shodují: „Repráčky jsou takové chrastítka a asi tam klidně ani nemuseli být.“ Ovládání řeší joystick na zadní straně, případně aplikace pro Windows, která umožňuje měnit nastavení bez sahání za monitor. Menu je dostupné v češtině. Nechybí filtr modrého světla a Flicker-free technologie pro snížení únavy očí. Pro koho je monitor vhodný? Philips 27M2N3501PA cílí na hráče, kteří chtějí vysokou obnovovací frekvenci za rozumné peníze. Za necelé čtyři tisíce dostanete 260 Hz, QHD rozlišení, IPS panel s G-Sync a kvalitní nastavitelný stojan. Na kompetitivní hraní CS2 nebo Valorantu je to skvělá volba. KOUPIT PHILIPS 27M2N3501PA Počítejte ale s drobnými kompromisy. Od výroby má monitor nastavený příliš vysoký jas – několik recenzentů píše, že „první zobrazení mi přišlo, že mi chce vypálit sítnice“. Po úpravě v nastavení je vše v pořádku. Stojan ve tvaru V je sice bytelný, ale zabírá dost místa na stole. A reproduktory? Ty rovnou ignorujte. Pokud hledáte monitor primárně pro profesionální grafickou práci, nativní kontrast 1000:1 a 8bitová barevná hloubka vás neuspokojí – tam potřebujete jiný segment. Pro hraní her a běžnou práci je to ale za 3 990 Kč výborná koupě. Jaký monitor používáte vy? Stačí vám 60 Hz, nebo už jste přešli na vyšší frekvence? 