Tohle je jeden z nejlevnějších 4K monitorů v Česku! Teď ho koupíte pod 4 tisíce korun Hlavní stránka Zprávičky 27" Philips 27E1N1800AE je 4K IPS monitor s rozlišením 3840 × 2160, HDR a vestavěnými reproduktory Na Alze stojí 3 790 Kč místo původních 5 990 Kč Jde o jeden z nejlevnějších 4K monitorů na českém trhu Jakub Kárník Publikováno: 9.3.2026 14:00 Pokud jste zvažovali přechod na 4K, ale odrazovala vás cena – tahle nabídka to mění. 27″ Philips 27E1N1800AE aktuálně na Alze stojí 3 790 Kč místo původních 5 990 Kč – za to dostanete 4K IPS panel s HDR a HDMI kabelem v balení. Levnější 4K monitor od značkového výrobce v Česku aktuálně těžko najdete. Dostupnost ověříte v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete 4K na kancelářskou práci, programování nebo prohlížení – jemnější text a více pracovního prostoru výrazně změní komfort.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete monitor na hry (60 Hz) nebo do velmi světlé místnosti (jas 350 cd/m²). Reproduktory jsou jen nouzové.💡 Za 3 790 Kč dostanete 4K IPS panel s VESA úchytem, DisplayPortem 1.4, HDMI 2.0 a nulovou reklamovanost – to je v této cenové hladině unikátní. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Komu se 4K za necelé 4 tisíce vyplatí Philips 27E1N1800AE je primárně kancelářský monitor. Na 27 palcích s rozlišením 3840 × 2160 je text výrazně ostřejší než na Full HD – kdo pracuje s dokumenty, tabulkami, kódem nebo má otevřených více oken vedle sebe, okamžitě pozná rozdíl. IPS panel zajišťuje slušnou reprodukci barev, i když někteří uživatelé na Alze vnímají barvy jako mírně mdlé. Jeden recenzent chválí, že monitor podporuje DDC/CI – tedy softwarové ovládání jasu, což ocení lidé s více monitory. VESA 100 × 100 umožňuje připevnění na rameno nebo na zeď. Funguje bez problémů s Macem i PC. Co říkají uživatelé – a na co si dát pozor Uživatelé nejčastěji chválí ostrý obraz, cenu a čistý design. Jeden recenzent z Tábora si koupil rovnou dva kusy a je spokojený. Reklamovanost je 0 %, což je výjimečná hodnota. Výtky: jas 350 cd/m² nestačí při přímém slunci – při oknu budete potřebovat rolety. Jeden slovenský uživatel zmiňuje horší pozorovací úhly v okrajích, zejména ve tmě. Reproduktory jsou slabé a na poslech hudby nepoužitelné – počítejte se sluchátky nebo externím ozvučením. A OSD (menu monitoru) podle jednoho recenzenta není zrovna ergonomické. Obnovovací frekvence 60 Hz znamená, že na hry nebo plynulý scrolling to není ideální – na kancelářskou práci to ale stačí bez problémů. KOUPIT 4K MONITOR ZA 3 790 KČ Verdikt Philips 27E1N1800AE za 3 790 Kč je nejrychlejší cesta k 4K rozlišení za minimum peněz. Na kancelář, programování a prohlížení webu je to výrazný upgrade oproti Full HD, a to za cenu, za kterou se běžně prodávají 27″ monitory s polovičním rozlišením. Na hry a multimédia s vyššími nároky existují lepší volby – ale za jiné peníze. Další monitory ve slevě najdete v aktuálních Alza Dnech. VYUŽÍT SLEVU NA PHILIPS 4K Přešli jste z Full HD na 4K? Poznáte v kanceláři rozdíl, nebo je to zbytečný luxus? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi