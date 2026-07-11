Platíte hodinkami? Peněženka Google přináší funkci, kterou měla mít už dávno

  • Peněženka Google začíná v mobilu ukazovat i platby, které jste provedli chytrými hodinkami s Wear OS
  • Útraty z telefonu i z hodinek se nově slévají do jediné historie a odpadá přepínání mezi zařízeními
  • Rozjíždí se to postupně přes servery Googlu, takže novinku nemusíte mít hned

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
11.7.2026 16:00
Ikona komentáře 0
penezenka google placeni hodinkami s terminalem ai ilustrace
Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

Placení chytrými hodinkami je pohodlné, jenže dosud mělo jednu nepříjemnou vadu: útratu z hodinek jste v mobilní aplikaci vůbec neviděli. To se teď mění – Peněženka Google začíná zobrazovat platby z telefonu i z hodinek pohromadě, takže konečně máte přehled o všech útratách na jednom místě.

Peněženka Google spojí platby z mobilu i hodinek

Až dosud platilo jednoduché, ale nepraktické pravidlo: aplikace v telefonu ukazovala jen platby provedené tímtéž telefonem. Nákup, který jste odbavili přiložením hodinek, se v ní neobjevil, a kdo chtěl mít útraty z obou zařízení pohromadě, musel je dohledávat na webu Peněženky. Nově se platby z telefonu i z hodinek s Wear OS slévají do jedné časové osy přímo v mobilu.

penezenka google zaplaceno hodinkami 9to5google

Jak upozornil server 9to5Google, transakce odbavené hodinkami mají pod datem a časem poznámku, že nákup proběhl na hodinkách. Rozeznat zdroj platby je tak otázka jediného pohledu. Novinka navíc platí i zpětně – do společné historie se propíšou i vaše starší útraty, ne jen ty nové.

Kdy novinku dostanete?

Tady je namístě mírnit očekávání. Google funkci rozjíždí postupně na straně serverů, takže se neobjeví u všech naráz a část lidí si na ni ještě počká – konkrétní verzi aplikace k tomu nepotřebujete. Ve viditelné podobě se začala šířit v prvních červencových dnech, poprvé ji ale Google ukázal už letos v lednu, kdy sliboval, že v přehledu uvidíte i platby z dalších zařízení a on-line nákupy placené virtuální kartou.

Google Pixel 10a jpg
Pixely po aktualizaci na Android 17 trápí nepříjemné problémy. Sekají se hry a vypadává Wi-Fi Jakub Kárník Zprávičky

Jedno omezení zůstává: historie plateb dál nabídne jen posledních deset transakcí. Kdo se potřebuje prohrabat staršími útratami, musí i tak zamířit na web Peněženky Google. Aby se platby z hodinek začaly objevovat, stačí mít telefon i hodinky s Wear OS přihlášené pod stejným účtem Google.

Přijde vám sjednocená historie plateb v Peněžence Google užitečná?

Zdroje: Android Authority, 9to5Google

Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
Amazfit Active 2

Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy

Adam Kurfürst
8.1.2025
Google Gemini a chytré hodinky

Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu?

Libor Foltýnek
8.1.2025
Garmin Instinct 3

Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo

Adam Kurfürst
8.1.2025
OnePlus Watch 2 barevné verze

Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné

Adam Kurfürst
1.1.2025
Věrnostní karty v mobilu

Mezi Čechy oblíbený Stocard končí! Kam teď uložit věrnostní karty?

Libor Foltýnek
24.10.2024