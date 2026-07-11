Platíte hodinkami? Peněženka Google přináší funkci, kterou měla mít už dávno Hlavní stránka Zprávičky Peněženka Google začíná v mobilu ukazovat i platby, které jste provedli chytrými hodinkami s Wear OS Útraty z telefonu i z hodinek se nově slévají do jediné historie a odpadá přepínání mezi zařízeními Rozjíždí se to postupně přes servery Googlu, takže novinku nemusíte mít hned Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Placení chytrými hodinkami je pohodlné, jenže dosud mělo jednu nepříjemnou vadu: útratu z hodinek jste v mobilní aplikaci vůbec neviděli. To se teď mění – Peněženka Google začíná zobrazovat platby z telefonu i z hodinek pohromadě, takže konečně máte přehled o všech útratách na jednom místě. Peněženka Google spojí platby z mobilu i hodinek Až dosud platilo jednoduché, ale nepraktické pravidlo: aplikace v telefonu ukazovala jen platby provedené tímtéž telefonem. Nákup, který jste odbavili přiložením hodinek, se v ní neobjevil, a kdo chtěl mít útraty z obou zařízení pohromadě, musel je dohledávat na webu Peněženky. Nově se platby z telefonu i z hodinek s Wear OS slévají do jedné časové osy přímo v mobilu. Jak upozornil server 9to5Google, transakce odbavené hodinkami mají pod datem a časem poznámku, že nákup proběhl na hodinkách. Rozeznat zdroj platby je tak otázka jediného pohledu. Novinka navíc platí i zpětně – do společné historie se propíšou i vaše starší útraty, ne jen ty nové. Kdy novinku dostanete? Tady je namístě mírnit očekávání. Google funkci rozjíždí postupně na straně serverů, takže se neobjeví u všech naráz a část lidí si na ni ještě počká – konkrétní verzi aplikace k tomu nepotřebujete. Ve viditelné podobě se začala šířit v prvních červencových dnech, poprvé ji ale Google ukázal už letos v lednu, kdy sliboval, že v přehledu uvidíte i platby z dalších zařízení a on-line nákupy placené virtuální kartou. Pixely po aktualizaci na Android 17 trápí nepříjemné problémy. Sekají se hry a vypadává Wi-Fi Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Jedno omezení zůstává: historie plateb dál nabídne jen posledních deset transakcí. Kdo se potřebuje prohrabat staršími útratami, musí i tak zamířit na web Peněženky Google. Aby se platby z hodinek začaly objevovat, stačí mít telefon i hodinky s Wear OS přihlášené pod stejným účtem Google. Přijde vám sjednocená historie plateb v Peněžence Google užitečná? Zdroje: Android Authority, 9to5Google Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezkontaktní platby Chytré hodinky Google Wallet Peněženka Google Wear OS Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.2025 Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1.2025 Mezi Čechy oblíbený Stocard končí! Kam teď uložit věrnostní karty? Libor Foltýnek 24.10.2024