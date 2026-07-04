Pixely po aktualizaci na Android 17 trápí nepříjemné problémy. Sekají se hry a vypadává Wi-Fi Hlavní stránka Zprávičky Část majitelů Pixelů po aktualizaci na Android 17 hlásí opakované výpadky Wi-Fi Přibývají i stížnosti na sekavý výkon ve hrách, a to i v nenáročných titulech jako Clash Royale nebo Brawl Stars Problém není plošný a možná souvisí i s aktualizací Google Play System, jistota ale zatím chybí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Že by Google vydal velkou aktualizaci Pixelů úplně bez chyby, se snad ještě nestalo. Android 17 dorazil ve stabilní verzi začátkem měsíce a hned si vysloužil dvě skupiny stížností: rozpadající se Wi-Fi a sekání ve hrách. Ani jedno není nová bolístka a právě to je na tom to trochu smutné. Wi-Fi, která se ztrácí každých pár minut Sekají se i hry, které by se sekat neměly Wi-Fi, která se ztrácí každých pár minut Na Redditu stačí chvíli hledat a narazíte na desítky hlášení. Někomu se připojení odpojuje „každých pár minut“, jiní mají výpadky spíš občasné, ale společný jmenovatel je jasný — s Androidem 17 se něco pokazilo v síťové části. Podobný problém s Wi-Fi a Bluetooth přitom Pixely trápil už začátkem roku, takže jde spíš o návrat starého strašáka než o novinku. Sekají se i hry, které by se sekat neměly Druhá skupina stížností míří na výkon ve hrách. Zádrhel je v tom, že netrpí jen náročné tituly — uživatelé hlásí zasekávání i u Clash Royale nebo Brawl Stars, tedy her, které rozhýbe i podstatně slabší hardware. Napovídá to spíš softwarovému škrcení GPU než skutečné hranici výkonu. Web Android Authority spekuluje o souvislosti s poslední aktualizací Google Play System, potvrzené to ale není. Férově dodejme, že problém zdaleka nezasáhl každého. Sám autor původního textu vyzkoušel několik her na svém Pixelu 10 a nenarazil na nic. A ani na našem Pixelu 10a podobné problémy nevidíme. Hlášení je ale příliš mnoho na to, aby se daly mávnutím ruky odbýt. Pokud vás potíže potkaly, řešením bývá restart aplikace, u Wi-Fi pomůže zapomenutí a opětovné přidání sítě — na skutečnou opravu ale bude nejspíš třeba počkat na další záplatu. Máte po přechodu na Android 17 nějaké potíže, nebo vám vše běží bez chyby? Zdroj: 9to5Google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android 17 Google Google Pixel Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024