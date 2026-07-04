TOPlist

Pixely po aktualizaci na Android 17 trápí nepříjemné problémy. Sekají se hry a vypadává Wi-Fi

  • Část majitelů Pixelů po aktualizaci na Android 17 hlásí opakované výpadky Wi-Fi
  • Přibývají i stížnosti na sekavý výkon ve hrách, a to i v nenáročných titulech jako Clash Royale nebo Brawl Stars
  • Problém není plošný a možná souvisí i s aktualizací Google Play System, jistota ale zatím chybí

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.7.2026 22:00
Ikona komentáře 0
Google Pixel 10a jpg

Že by Google vydal velkou aktualizaci Pixelů úplně bez chyby, se snad ještě nestalo. Android 17 dorazil ve stabilní verzi začátkem měsíce a hned si vysloužil dvě skupiny stížností: rozpadající se Wi-Fi a sekání ve hrách. Ani jedno není nová bolístka a právě to je na tom to trochu smutné.

Wi-Fi, která se ztrácí každých pár minut

Na Redditu stačí chvíli hledat a narazíte na desítky hlášení. Někomu se připojení odpojuje „každých pár minut“, jiní mají výpadky spíš občasné, ale společný jmenovatel je jasný — s Androidem 17 se něco pokazilo v síťové části. Podobný problém s Wi-Fi a Bluetooth přitom Pixely trápil už začátkem roku, takže jde spíš o návrat starého strašáka než o novinku.

Sekají se i hry, které by se sekat neměly

Druhá skupina stížností míří na výkon ve hrách. Zádrhel je v tom, že netrpí jen náročné tituly — uživatelé hlásí zasekávání i u Clash Royale nebo Brawl Stars, tedy her, které rozhýbe i podstatně slabší hardware. Napovídá to spíš softwarovému škrcení GPU než skutečné hranici výkonu. Web Android Authority spekuluje o souvislosti s poslední aktualizací Google Play System, potvrzené to ale není.

Férově dodejme, že problém zdaleka nezasáhl každého. Sám autor původního textu vyzkoušel několik her na svém Pixelu 10 a nenarazil na nic. A ani na našem Pixelu 10a podobné problémy nevidíme. Hlášení je ale příliš mnoho na to, aby se daly mávnutím ruky odbýt. Pokud vás potíže potkaly, řešením bývá restart aplikace, u Wi-Fi pomůže zapomenutí a opětovné přidání sítě — na skutečnou opravu ale bude nejspíš třeba počkat na další záplatu.

Máte po přechodu na Android 17 nějaké potíže, nebo vám vše běží bez chyby?

Zdroj: 9to5Google

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.2025
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.2025
žena v klobouku dělá selfie

Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili?

Jana Skálová
24.12.2024
Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát

Jana Skálová
7.1.2025

Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma

Jakub Kárník
6.12.2024

Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá

Adam Kurfürst
29.12.2024