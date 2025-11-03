Peněženka Google by mohla urychlit placení v MHD. Podívejte se, na čem se pracuje Hlavní stránka Zprávičky Google Wallet připravuje funkci Express Transit Card pro rychlejší platby v hromadné dopravě Uživatelé si nastaví specifickou kartu pro MHD a budou platit bez odemykání telefonu Funkce byla objevena v kódu aplikace verze 25.43.826060251 a mohla by dorazit v příštích měsících Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Google se chystá výrazně zjednodušit placení v hromadné dopravě prostřednictvím své Peněženky Google. Nová funkce Express Transit Card, kterou ještě před spuštěním objevil server Android Authority, umožní cestujícím platit za jízdné pouhým přiložením telefonu k terminálu, a to bez nutnosti odemykat zařízení nebo potvrzovat platbu otiskem prstu. A co víc, dovolí nastavení konkrétní preferované karty. Pro české uživatele, již tento způsob placení využívají například v Brně nebo Ostravě, by mohlo jít o vítané zlepšení. Jak bude Express Transit Card fungovat? Princip nové funkce spočívá v možnosti nastavit si dedikovanou platební kartu výhradně pro platby v hromadné dopravě. Tato karta bude oddělená od vaší běžné výchozí karty, kterou používáte pro standardní bezkontaktní platby v obchodech. Jakmile si Express Transit Card nastavíte, postačí při nástupu do tramvaje nebo autobusu přiložit zamčený telefon ke čtečce a platba proběhne automaticky. Google Wallet momentálně i v Česku nabízí možnost vypnutí ověřování pro platby v dopravě, ale chystaná funkce Express Transit Card půjde ještě o krok dál. Umožní totiž přesně definovat, která karta se použije, což přidá další vrstvu kontroly nad výdaji. Současná podoba řešení Bezpečnost zůstává prioritou Přestože Express Transit Card umožní platby bez ověření, bezpečnostní rizika budou minimální. Funkce je určená výhradně pro platby malých částek v dopravních prostředcích a na zastávkách. Terminály v obchodech nebo bankomaty tuto speciální kartu nebudou akceptovat bez standardního ověření. V případě ztráty telefonu pak vždy lze kartu okamžitě zablokovat přes webové rozhraní nebo kontaktovat banku. Kdy se funkce objeví v Česku? Express Transit Card byla objevena v kódu Google Wallet verze 25.43.826060251 během analýzy aplikace. Funkce je zatím ve fázi vývoje a není dostupná běžným uživatelům, přičemž není jasné, kdy se začne rozšiřovat. Používáte Peněženku Google pro placení v MHD? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android aplikace Google Peněženka Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024