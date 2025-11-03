TOPlist

Peněženka Google by mohla urychlit placení v MHD. Podívejte se, na čem se pracuje

  • Google Wallet připravuje funkci Express Transit Card pro rychlejší platby v hromadné dopravě
  • Uživatelé si nastaví specifickou kartu pro MHD a budou platit bez odemykání telefonu
  • Funkce byla objevena v kódu aplikace verze 25.43.826060251 a mohla by dorazit v příštích měsících

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
3.11.2025 22:00
Ikona komentáře 0
penezenka google muz nastupujici do tramvaje

Google se chystá výrazně zjednodušit placení v hromadné dopravě prostřednictvím své Peněženky Google. Nová funkce Express Transit Card, kterou ještě před spuštěním objevil server Android Authority, umožní cestujícím platit za jízdné pouhým přiložením telefonu k terminálu, a to bez nutnosti odemykat zařízení nebo potvrzovat platbu otiskem prstu. A co víc, dovolí nastavení konkrétní preferované karty. Pro české uživatele, již tento způsob placení využívají například v Brně nebo Ostravě, by mohlo jít o vítané zlepšení.

Jak bude Express Transit Card fungovat?

Princip nové funkce spočívá v možnosti nastavit si dedikovanou platební kartu výhradně pro platby v hromadné dopravě. Tato karta bude oddělená od vaší běžné výchozí karty, kterou používáte pro standardní bezkontaktní platby v obchodech. Jakmile si Express Transit Card nastavíte, postačí při nástupu do tramvaje nebo autobusu přiložit zamčený telefon ke čtečce a platba proběhne automaticky.

penezenka google express transit card
penezenka google express transit card volba karty

Google Wallet momentálně i v Česku nabízí možnost vypnutí ověřování pro platby v dopravě, ale chystaná funkce Express Transit Card půjde ještě o krok dál. Umožní totiž přesně definovat, která karta se použije, což přidá další vrstvu kontroly nad výdaji.

penezenka google platby za verejnou dopravu
Současná podoba řešení

Bezpečnost zůstává prioritou

Přestože Express Transit Card umožní platby bez ověření, bezpečnostní rizika budou minimální. Funkce je určená výhradně pro platby malých částek v dopravních prostředcích a na zastávkách. Terminály v obchodech nebo bankomaty tuto speciální kartu nebudou akceptovat bez standardního ověření. V případě ztráty telefonu pak vždy lze kartu okamžitě zablokovat přes webové rozhraní nebo kontaktovat banku.

Kdy se funkce objeví v Česku?

Express Transit Card byla objevena v kódu Google Wallet verze 25.43.826060251 během analýzy aplikace. Funkce je zatím ve fázi vývoje a není dostupná běžným uživatelům, přičemž není jasné, kdy se začne rozšiřovat.

Používáte Peněženku Google pro placení v MHD?

