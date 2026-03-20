Ramky v akci! 32 GB DDR4 od Patriotu jsou nejlevnější za poslední měsíce

  • Patriot Viper Elite II 32GB DDR4 je jeden 32GB modul s frekvencí 3200 MHz, CL18 a XMP 2.
  • Na Alze stojí 4 690 Kč místo původních 7 279 Kč
  • Kvůli probíhající paměťové krizi jsou ceny RAM výrazně výš než před rokem – tehdy stál 32GB modul pod 2 tisíce

Jakub Kárník
20.3.2026 16:00
Řekněme to na rovinu: 4 690 Kč za jeden 32GB DDR4 modul je cena, ze které by vás ještě před rokem bolela hlava. Jenže situace na trhu s paměťmi se za poslední měsíce zásadně změnila. Patriot Viper Elite II 32GB DDR4 3200 MHz na Alze stojí 4 690 Kč místo původních 7 279 Kč – a v kontextu současné paměťové krize to paradoxně není špatná nabídka. Detaily najdete v detailu produktu na Alze.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud už máte v PC jeden 32GB DDR4 modul a chcete přidat druhý pro dual channel a celkových 64 GB – třeba na virtualizaci, střih videa nebo náročný multitasking.
⚠️ Zvažte, pokud by to měl být jediný modul v počítači – bez dual channel přijdete o výrazný výkonnostní bonus. A pokud nepotřebujete upgrade akutně, ceny RAM se mohou časem stabilizovat.
💡 Za 4 690 Kč dostanete 32GB modul s 3200 MHz, CL18, XMP 2.0 a pasivním chladičem – v době, kdy 32GB moduly běžně stojí i výrazně víc.

Proč RAM stojí tolik a co se děje na trhu

Ceny operačních pamětí od druhé poloviny roku 2025 prudce rostou. Důvodů je několik: výrobci čipů přesunuli kapacity na výnosnější HBM paměti pro AI servery, globální poptávka po DDR5 vytlačuje starší DDR4 z výrobních linek a k tomu se přidaly problémy s dodávkami NAND flash pamětí. Výsledek je, že 32GB DDR4 modul, který jste před rokem koupili za 1 500–2 000 Kč, dnes stojí i přes 5 tisíc. Patriot Viper Elite II za 4 690 Kč je v tomto kontextu jedna z dostupnějších variant na trhu.

Pro koho to dává smysl

Parametry modulu jsou standardní: DDR4-3200 MHz, CL18-22-22-42, napětí 1,35 V, podpora XMP 2.0 pro automatické nastavení v BIOSu. Pasivní chladič na modulech pomáhá s odvodem tepla. Hlavní scénář, kde tento modul dává smysl, je rozšíření stávajícího PC na 64 GB – pokud už máte jeden 32GB modul a potřebujete víc paměti pro práci s velkými projekty, virtuálními stroji nebo náročnějším střihem videa. V dual channel konfiguraci (dva moduly) dostanete výrazně vyšší propustnost paměti.

Naopak pokud stavíte nový systém od nuly, lepší strategií je pořídit rovnou 2× 16 GB kit – budete mít dual channel hned. A pokud upgrade není urgentní, vyplatí se sledovat vývoj cen – paměťová krize jednou skončí, jen nikdo neví kdy.

Verdikt

Patriot Viper Elite II 32GB DDR4 za 4 690 Kč je produkt, který by před rokem nedával ekonomický smysl. V době paměťové krize ale patří mezi dostupnější možnosti na trhu. Pokud potřebujete rozšířit RAM a nechcete čekat, až se ceny vrátí na normál, je to rozumná volba – zejména jako druhý modul do dual channel. Další PC komponenty najdete v aktuálních Alza Dnech.

Pocítili jste paměťovou krizi na vlastní peněžence? Kolik GB RAM máte v počítači?

