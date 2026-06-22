Objevují se parametry Oppo Find X10 Pro. S čím výrobce zaútočí na naše peněženky tentokrát? Hlavní stránka Zprávičky Většina parametrů připravovaného Oppo Find X10 Pro unikla na internet Opět půjde o špičkovou vlajku s nejvýkonnějším MediaTek čipsetem Značnou dávku pozornosti dostaly také fotoaparáty Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 22.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Oppo Find X9 Pro vtrhlo na náš trh jako uragán a nebojíme se jej označit za černého koně mezi loňskými vlajkami. Již je ale načase pomalu vyhlížet jeho nástupce v podobě modelu Oppo Find X10 Pro, o kterém postupně prosakují nové informace včetně většiny stěžejních parametrů. Oppo Find X10 Pro opět s MediaTekem? Vyjma modelů s přídomkem Ultra již poslední tři generace vlajkové řady smartphonů Oppo spoléhají na čipsety MediaTek. Jak se zdá, výrobce na tom nehodlá nic měnit ani letos a Oppo Find X10 Pro by tak měl obdržet čipset MediaTek Dimensity 9600 postavený na nejmodernějším 2nm procesu. O výkon se tedy rozhodně bát nemusíme. Telefon by pak měl obdržet nejnovější generaci OLED displeje od čínské společnosti Tianma. Konkrétně má jít o zcela rovný, 6,78″ OLED panel. Ten nabídne 1,5K rozlišení a variabilní obnovovací frekvenci. Oproti předešlému modelu by pak Oppo Find X10 Pro mělo mít okolo displeje ještě užší, symetrické rámečky a také více zakulacené rohy. Zachována pak bude 3D ultrazvuková čtečka otisků prstů. Zajímavá by mohla být i výdrž připravované novinky, neboť již tak štědrá kapacita baterie patrně ještě o kousek poskočí směrem nahoru a to konkrétně na 8 000 mAh. Nám pak nezbývá než doufat, že se bude jednat o kapacitu i pro evropský trh. Zachována pak má být zvýšená odolnost konstrukce s certifikací IP68/69. Skvěle pak zní i pravděpodobné specifikace fotoaparátů na zádech – respektive změny na postu primárního fotoaparátu. O ultraširokoúhlém fotoaparátu zatím nemáme žádné zprávy a periskopický fotoaparát by si měl s nejvyšší pravděpodobností zachovat svůj 200MPx snímač ISOCELL HP5. Primární fotoaparát by však měl využívat velký 200MPx snímač. Patrně však nepůjde o Sony Lytia 901 z Find X9 Ultra ale ISOCELL HPC. Přítomen má být i 3MPx multispektrální snímač. Máte s telefony Oppo nějakou zkušenost? Zdroj: Sparrows News O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář MediaTek Mediatek Dimensity 9600 Oppo Oppo Find X9 pro Oppo Find X9 Ultra Mohlo by vás zajímat POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie Vašek Švec 10.1.2025 MediaTek představil procesor snů! Dostanou ho telefony střední třídy, první bude Xiaomi Jakub Kárník 23.12.2024 Google prý vsadí u řady Pixel 10 na čip od MediaTeku! Bude se starat o konektivitu Libor Foltýnek 19.12.2024 Redmi Note 13 5G a Redmi Note 13 Pro (recenze): Xiaomi připravilo těžkou volbu Vašek Švec 17.2.2024