OnePlus představilo OxygenOS 16! Láká na tekuté sklo, nádherné animace i podporu Apple Watch

OnePlus představilo OxygenOS 16 s důrazem na plynulejší animace díky technologii Parallel Processing 2.0
Systém přináší také AI nástroje jako Plus Mind s integrací Google Gemini, AI Writer nebo AI Scan
Nově podporuje propojení s Apple Watch – odvážný krok, který může Apple kdykoliv zablokovat

Jakub Kárník
Publikováno: 19.10.2025 16:00

OnePlus tento týden odhalilo OxygenOS 16, novou verzi svého systému postaveného na Androidu 16. Žádné převratné změny nečekejte – jde spíš o evoluci toho, co firma začala s verzí 15. Hlavní lákadla? Ještě plynulejší animace, praktické AI funkce a propojení s Apple Watch.

Animace tak plynulé, že vám telefon skoro sklouzne z ruky
Plus Mind: AI, která opravdu ví, co máte v telefonu
Google Gemini konečně pracuje s vašimi daty
AI nástroje, které možná opravdu použijete
Apple Watch na OnePlus telefonu. Vážně
Design: když nevíte, zda jste na iPhonu nebo Androidu
Kdy se systému dostane na váš telefon? Vážně Design: když nevíte, zda jste na iPhonu nebo Androidu Kdy se systému dostane na váš telefon? Animace tak plynulé, že vám telefon skoro sklouzne z ruky Hlavní technickou novinkou je Parallel Processing 2.0. OnePlus tuhle technologii představilo už vloni u OxygenOS 15, ale tehdy fungovala jen na domovské obrazovce. Principiálně jde o to, že systém dokáže spouštět nové animace ještě před dokončením předchozích. Letos OnePlus rozšířilo paralelní zpracování na navigaci třemi tlačítky, panel Shelf, nabídku aplikací a další části rozhraní. K tomu přidali novou animační technologii Flow Motion, která se stará o přechody mezi různými částmi systému. Výsledek? Telefon jako by měl refresh rate vyšší než 120 Hz, ikony kloužou po displeji jako krasobruslař na ledu. Plus Mind: AI, která opravdu ví, co máte v telefonu OnePlus dále vsadilo na Plus Mind – osobní AI, která si organizuje všechny vaše screenshoty, poznámky a zápisky na jedno místo zvané Mind Space. Spustíte ji tlačítkem Plus Key (které nahradilo oblíbený Alert Slider) nebo přejetím třemi prsty nahoru po obrazovce. CHCI TELEFON ONEPLUS Co umí? Rozpozná kontext uloženého obsahu. Vyfotíte plakát s koncertem? Systém vám nabídne přidání data a času do kalendáře. Uložíte si sérií screenshotů? Plus Mind to poskládá do dlouhého snímku a pěkně to uspořádá. Není to revoluční, ale funguje to přirozeně, bez nutkání systém přechytračit. Google Gemini konečně pracuje s vašimi daty Největší novinka v oblasti AI je aktivní integrace Google Gemini s Mind Space. Gemini dokáže čerpat přímo z uložených dat v Mind Space a poskytovat personalizované odpovědi. Prakticky to vypadá tak, že si najdete inspirativní fotky designu interiéru, uložíte je do Mind Space, a pak Gemini požádáte o návrh uspořádání místnosti. AI vytvoří detailní plán přímo z vašich materiálů. Tady OnePlus udělalo něco, co jiní výrobci jen slibují – propojil AI s reálnými daty uživatele, ne jen s obecnými znalostmi z internetu. Je to přesně ta chybějící součástka, která z umělé inteligence dělá něco víc než chatbota na steroidech. AI nástroje, které možná opravdu použijete OxygenOS 16 přináší sadu AI nástrojů, které se netváří, že zachrání svět. AI Writer nabízí pokročilé nástroje pro tvorbu obsahu včetně myšlenkových map a titulků pro sociální sítě. AI Scan proměňuje fotoaparát v chytrý skener – fotíte dokument, účtenku nebo poznámky a systém je převede na editovatelné PDF. Pro úpravu fotografií slouží AI Portrait Glow, který zlepšuje portréty za špatného světla, a AI Perfect Shot, který automaticky opravuje zavřené oči nebo divné výrazy tváře z předchozích snímků. CHCI TELEFON ONEPLUS Experimentální funkce najdete v sekci AI PlayLab – mezi nimi YumSee pro převod textu na obrázky nebo Party Up pro animaci skupinových fotek. Hezké na tom je, že všechny AI funkce najdete pohromadě v nastavení, nemusíte je lovit po celém systému. Apple Watch na OnePlus telefonu. Vážně OnePlus už roky sní o tom, že si porozumí s ekosystémem Applu. Letos udělali odvážný – nebo naivní – krok: OxygenOS 16 podporuje propojení s Apple Watch. Ano, můžete si na hodinky z Cupertina přijímat notifikace, zprávy a hovory z OnePlus telefonu. Dokonce synchronizovat záznamy o cvičení, ovládat fotoaparát telefonu nebo použít funkci Najít telefon. Stačí nainstalovat aplikaci OHealth na hodinky a je to. Jenže tady je háček – jak dlouho to Apple bude tolerovat? Firma z Cupertina není známá tím, že by ráda pouštěla svůj hardware k cizím systémům. Jeden dobře umístěný softwarový update a celá tahle integrace může skončit v koši. OnePlus si tady hraje s ohněm, ale kredit za pokus jim dát musíme. Vylepšené propojení najdete i u Windows a Mac počítačů. Aplikace O+ Connect umožňuje přístup k souborům v telefonu, sdílení obsahu nebo ovládání tabletu OnePlus z PC pomocí virtuálního touchpadu. Design: když nevíte, zda jste na iPhonu nebo Androidu OxygenOS 16 přináší Liquid Glass efekty – průhledná rozhraní, gaussovské rozostření a zaoblené rohy. Pokud to zní povědomě, máte pravdu. OnePlus se inspiroval iOS 26, kde je Liquid Glass základním kamenem celého designu. OnePlus kdysi uměl vzít funkce opísané od konkurence a vtisknout jim řád a smysl. Dnes jen kopíruje – od Applu, od ColorOS, od kohokoli – a doufá, že to projde. A protože lidé telefony stejně kupují, tak to prozatím funguje. Kdy se systému dostane na váš telefon? OxygenOS 16 dorazí v listopadu na nejnovější modely. První na řadě jsou OnePlus 13, 13R, 13s, 12, 12R a tablety OnePlus Open, Pad 3 a Pad 2. V prosinci přijde aktualizace na starší modely: OnePlus 11 5G, 11R 5G, Nord 5, Nord CE5, Nord 4 a Nord 3 5G. V prvním čtvrtletí 2026 (leden až březen) dostanou systém: OnePlus 10 Pro 5G, Nord CE4, Nord CE4 Lite 5G, Pad a Pad Lite. OnePlus varuje, že aktualizace se šíří ve vlnách – někteří uživatelé ji uvidí první týden v listopadu, jiní třeba až třetí týden.

Co říkáte na nový OxygenOS 16?

Zdroj: OnePlus, GSMArena 