Google před nedávnem oficiálně uzavřel studio Stadia Games & Entertainment, které se mělo starat o vývoj exkluzivních titulů na tuto platformu. V souvislosti s tím se začalo okamžitě spekulovat o tom, jak dlouho tu s námi streamovací platforma ještě bude. Nyní však vychází na Google Stadia dlouho očekávaný titul Outriders od vývojářů ze Square Enix.

Outriders Google Stadia

Outriders je akční sci-fi RPG střílečka z pohledu třetí osoby vyvíjená studiem People Can Fly. To není na poli tohoto žánru žádný nováček, jelikož stojí třeba za hrami Gears of War. Hráči se mohou těšit na několik zajímavých zbraní, magii a boj s nepřátelskými stvůrami. Ani příběh však nevypadá zle. Jelikož si tu a tam zahrajeme Destiny 2, připomíná nám hra mix mezi touto hrou a právě Gears of War. To nemusí být ale nutně špatná zpráva.

Outriders Launch Trailer [PEGI]

Hru můžete hrát buď sami, nebo až se třemi kamarády přes co-op. Google plánuje letos přinést na platformu Stadia přes 100 dalších her od vývojářů třetích stran. Vypadá to tedy, že Google má se službou stále své plány a v blízké budoucnosti končit nebude.

Jak se vám hra líbí?