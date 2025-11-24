Chytrý prsten Oura Ring v brutální akci! Tahle zlatá verze stojí jen lehce přes 4 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Oura Ring Gen3 Heritage Gold je v Black Friday akci za 4 329 Kč (velikosti 12 a 13) Měří spánek, aktivitu, stres a srdeční frekvenci s přesností laboratorních přístrojů Gen4 stojí přes 7 tisíc, ale měří prakticky stejně Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Oura Ring Gen3 zlevňuje na Alza.cz v rámci Black Friday na 4 329 Kč, ale jen ve velikostech 12 a 13. Ano, už má nástupce Gen4, který stojí přes sedm tisíc, ale podle testů měří obě generace prakticky identicky. Pokud hledáte chytrý prsten a vaše velikost sedí, je to jedna z nejlepších nabídek letošního Black Friday. Co Oura Ring umí a proč je jiný než hodinky Oura Ring je titanový prsten s pokročilými senzory, který sleduje spánek, aktivitu, stres, srdeční frekvenci a ženské zdraví. Na rozdíl od chytrých hodinek ho nosíte na prstu, kde jsou biometrická data nejpřesnější – variabilita srdeční frekvence s 98% spolehlivostí, klidová tepová frekvence s přesností 99,6 % a tělesná teplota s citlivostí na 0,13 °C. Výdrž baterie činí až 7 dní, prsten je voděodolný do 100 metrů a nevadí mu sauna ani ledové koupele. Automaticky rozpozná přes 40 typů pohybu, takže nemusíte ručně spouštět trénink. Data se synchronizují přes Bluetooth s Androidem i iOS a propojí se s více než 40 aplikacemi jako Strava, Apple Health nebo Google Fit. CHCI OURA RING V AKCI Gen3 vs Gen4: vyplatí se starší verze? Podle nezávislých testů Gen3 a Gen4 měří prakticky stejně. Gen4 dává smysl, pokud potřebujete predikci ovulace v aplikaci (Gen3 to neumí), máte problém s epoxidovou pryskyřicí na vnitřní straně Gen3, nebo prostě chcete nejnovější model. Pro všechny ostatní je Gen3 za polovinu lepší volba. Předplatné: 70 eur ročně navíc Oura Ring vyžaduje předplatné Oura Membership za 5,99 € měsíčně (nebo 69,99 € ročně) po prvním měsíci zdarma. Bez něj uvidíte jen základní data, detailní analýzy spánku, stresu a doporučení jsou za paywallem. CHCI OURA RING V AKCI Pokud vám nevadí platit a hledáte nenápadný způsob, jak sledovat zdraví bez hodinek na zápěstí, je Oura Ring Gen3 za 4 329 Kč skvělá koupě. Ostatní velikosti jsou také zlevněné, ale už ne tak výrazně. Kompletní nabídku najdete na Alza.cz. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday Chytrý prsten oura Oura Ring slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024