Oura Ring 4 na Alze nebyl v Česku levnější! Má titanové tělo a měří podrobně spánek i činnost srdce

Publikováno: 6.1.2026 20:00

Chytré hodinky vám nevyhovují, ale chcete sledovat zdraví? Oura Ring 4 je prémiový chytrý prsten, který měří vše podstatné – od spánku přes srdeční frekvenci až po stres. Na oficiálním webu stojí 399 €, na Alze ho nyní seženete za 6 986 Kč s kódem VYPRODEJ30.

Proč prsten místo hodinek?

Prst je pro měření biometrických dat ideální místo – tepny jsou blízko povrchu a nehýbou se tolik jako zápěstí. Oura Ring 4 toho využívá s výzkumnou přesností: klidovou srdeční frekvenci měří s přesností 99,6 %, variabilitu tepové frekvence (HRV) s 98% spolehlivostí a změny tělesné teploty zachytí s citlivostí na 0,13 °C.

Konstrukce z titanu váží pouhých 3-5 gramů podle velikosti. Prsten je voděodolný do 100 metrů, takže ho nemusíte sundávat ani ve sprše, bazénu nebo sauně. Baterie vydrží až 8 dní a nabije se za 80 minut.

Co všechno Oura měří?

Seznam sledovaných metrik je impozantní.

Spánek: délka, kvalita, fáze (lehký, hluboký, REM), noční saturace kyslíku SpO2.
Aktivita: automatické rozpoznání 40+ typů pohybu, od běhu přes jízdu na kole až po domácí práce.
Srdce: nepřetržité měření tepu, HRV, odhad VO2 Max a dokonce „biologický věk srdce".

Každé ráno dostanete tři skóre: Sleep Score (jak jste se vyspali), Activity Score (pohyb a regenerace) a Readiness Score (připravenost na zátěž). Na základě těchto dat prsten upravuje denní cíle – někdy doporučí aktivitu, jindy odpočinek.

Ženské zdraví a plodnost

Oura Ring 4 nabízí podrobné sledování menstruačního cyklu na základě změn tělesné teploty. Rozpozná jednotlivé fáze cyklu, předpoví začátek menstruace a odhadne plodné období. Integrace s aplikací Natural Cycles – první antikoncepční metodou schválenou FDA založenou na teplotě – umožňuje automatickou synchronizaci dat bez ručního zadávání. Prsten se také propojuje s dalšími aplikacemi pro sledování cyklu jako Flo nebo Clue.

Jak funguje objednávka?

Proces je trochu odlišný od běžného nákupu. Po objednání vás kontaktuje zákaznický servis a zeptá se na velikost. Pokud ji neznáte, nejprve vám pošlou sizing kit – sadu testovacích kroužků. Doporučuje se nosit je minimálně 24 hodin, ideálně 2-3 dny, ve dne i v noci. Až poté si vyberete finální velikost a obdržíte skutečný prsten.

Pro nejpřesnější měření se doporučuje nosit prsten na ukazováčku, ale funguje i na jiných prstech. Velikosti Oura neodpovídají běžným šperkařským velikostem – proto ten sizing kit.

Pro koho je prsten vhodný?

Oura Ring 4 za 6 986 Kč cílí na uživatele, kteří chtějí diskrétní sledování zdraví bez nápadných hodinek. Prsten vypadá jako běžný šperk, hodí se k business outfitu i sportovnímu oblečení. Oceníte ho, pokud vám záleží na kvalitě spánku, sledování stresu nebo plánování rodičovství. Aplikace se propojuje se s více než 40 dalšími aplikacemi včetně Apple Zdraví, Google Fit nebo Strava.

Na co si dát pozor?

Měsíční předplatné. Po prvním měsíci zdarma stojí Oura Membership 5,99 € měsíčně (cca 150 Kč). Bez něj přijdete o pokročilé funkce a personalizovaná doporučení – základní data sice uvidíte, ale plný potenciál prstenu nevyužijete. Za rok je to dalších 1 800 Kč navíc.

Zaujal vás koncept chytrého prstenu, nebo zůstáváte u hodinek?