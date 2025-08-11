Zařízení Oukitel s dlouhou výdrží baterie: Eliminace rizika požáru u powerbank pro bezpečnější a spolehlivější napájení Hlavní stránka Články Sdílejte: Komerční článek Publikováno: 11.8.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Komerční článek Ve světě, kde jsou lidé silně závislí na mobilních zařízeních, se powerbanky staly nepostradatelnými. Nedávné obavy o bezpečnost však vyvolaly vážné znepokojení: více než milion powerbank bylo staženo z trhu po ověření rizika požáru a popálení, což vedlo letecké společnosti po celém světě k zavedení přísných bezpečnostních předpisů pro powerbanky. Tyto incidenty podtrhují zásadní pravdu: za určitých podmínek mohou lithium-iontové powerbanky představovat vážné nebezpečí a ohrožovat osobní bezpečnost a majetek. Vzhledem k těmto rizikům je volba smartphonu s velkou vestavěnou baterií bezpečnější a pohodlnější alternativou než spoléhání se na powerbanku. Oukitel, důvěryhodná značka v oblasti inovací baterií, přesně to nabízí. Zařízení Oukitel jsou vybavena bateriovými články s certifikací ATL a leteckou certifikací UN38.3, což zaručuje vysokou spolehlivost a ochranu. Navíc jsou jejich baterie uloženy v odolných pouzdrech vojenské kvality a prošly přísnými testy pádem z výšky 1,5 metru, což výrazně snižuje riziko vznícení způsobeného vnějším tlakem nebo nárazem. Pro další zlepšení uživatelského zážitku podporují smartphony Oukitel také reverzní nabíjení. Oukitel WP300 posouvá hranice výkonu baterií smartphonů a je vybaven robustní baterií s kapacitou 16 000 mAh. Pro větší pohodlí podporuje 45W rychlé nabíjení a 18W reverzní nabíjení. WP300 je také vybaven modulárními Bluetooth sluchátky, která slouží zároveň jako chytré hodinky, a odnímatelným kempingovým světlem pro superjasné osvětlení. WP300 integruje několik nezbytných gadgetů do jednoho a nabízí tak výjimečnou všestrannost pro plynulé používání. Nejnovější model Oukitel WP56 nabízí pozoruhodnou výdrž díky baterii s kapacitou 16 000 mAh a rychlému nabíjení 45 W, což z něj dělá rekordmana ve své třídě. Funkce reverzního nabíjení 18 W umožňuje napájet další nezbytná zařízení. Mezi další přednosti patří vestavěné kempingové světlo, výkonný reproduktor 128 dB a až 36 GB RAM s 512 GB úložištěm, což nabízí vysoce výkonné řešení pro uživatele, kteří ocení výkon, praktičnost a přizpůsobivost. Jako nový nástupce modelu Oukitel WP35 přináší nový WP35 Pro novou definici toho, co může být telefon s dlouhou výdrží, a nabízí až 60 dní pohotovostního režimu v ultratenkém 14,9mm těle. Díky kombinaci prodloužené výdrže baterie a elegantního, lehkého designu tento telefon vyvrací představu, že výkonná zařízení musí být objemná, a nabízí kompaktní alternativu k nošení těžkých powerbank. Nabízí také až 36 GB RAM a 512 GB ROM spolu s trojitým fotoaparátem s rozlišením 64 MP. Oukitel WP200 Pro, který byl vyvinut tak, aby držel krok s aktivním životním stylem uživatelů, je vybaven obrovskou baterií s kapacitou 8 800 mAh, která vydrží celý týden cestování nebo používání venku. Díky 45W rychlému nabíjení se zařízení rychle nabije, takže se uživatelé mohou bez prodlení vrátit k tomu, na čem záleží. Může se také pochlubit největší úložnou kapacitou na světě, která zahrnuje 24 GB RAM a 1 TB ROM, rozšiřitelnou až na 72 GB RAM. Ve spojení s modulárními sluchátky Bluetooth, které hladce integrují funkce chytrých hodinek, je WP200 Pro příkladem modulární inovace nové úrovně. Tato zařízení Oukitel poskytují výkonnou a spolehlivou baterii, která uživatele zbavuje starostí a rizik spojených s nošením powerbank. S Oukitel si uživatelé mohou užít nepřetržitý výkon a maximální bezpečnost na každé cestě. Poznámka redakce Komerční články nepíše redakce Svět Androida, ale pouze poskytuje prostor pro zveřejnění článku od partnera. O autorovi Komerční článek Jsem Komerční článek, váš průvodce světem partnerských sdělení na Světě Androida. Nejsem člověk z masa a kostí, ale digitální entita, jejímž jediným úkolem je přinášet… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Oukitel Mohlo by vás zajímat Oukitel uvádí do Česka nejtenčí 5G odolný telefon na světě s kapacitou 11 000 mAh Komerční článek 18.7.2024 Odolný telefon s 10 000mAh baterií, 120Hz displejem a 66W nabíjením za 5 tisíc Kč! Adam Kurfürst 3.4.2024 Wow! Drsný Oukitel WP21 má 9 800mAh baterii, 66W nabíjení, 120Hz displej a jeden i vzadu Marek Houser 21.11.2022 Tenhle ultra odolný telefon vypadá jako nejlepší fotomobil současnosti. Má 11 000mAh baterii a Android 14 Adam Kurfürst 7.4.2024 Oukitel BT80 připomínají nejdražší hodinky Apple, ale stojí zlomek ceny. Navíc vydrží extrémně dlouho Adam Kurfürst 8.6.2024 Odolný tablet Oukitel RT1 nabízí 10 000mAh baterii a Full HD displej za slušnou cenu Jakub Kárník 26.11.2021