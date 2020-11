Oppo K7x oficiálně: 90 Hz displej, nízká cena a velká baterie

Společnost Oppo právě oficiálně představila model K7x. Jedná se o dalšího ze zástupců řady K7, jelikož již v srpnu jsme mohli vidět model K7 5G. Telefon je vesměs střední třída, potěší 90 Hz displej nebo velká 5 000 mAh baterie a samozřejmě také zajímavá cena. Pojďme se na něj podívat.

Oppo K7x oficiálně

Přední stranu telefonu pokrývá 6,5″ LCD panel s Full HD+ rozlišením a 90 Hz obnovovací frekvencí. Samplovací frekvence je pak 180 Hz, takže odezva by měla být naprosto minimální a je vidět, že nyní je trendem dostat do levného telefonu co nejlepší displej. Dříve to byl totiž spíše výkon a displej nedosahoval takových kvalit. Maximální jas pak činí 600 nitů. Když už jsme u výkonu, zůstaneme u něj. V telefonu tiká čipset MediaTek Dimensity 720, kterému dopomáhá 6 GB operační paměti RAM. Pro běžného uživatele je výkon naprosto dostačující, limity mohou teoreticky nastat u náročných her.

Systémem je pak ColorOS 7.2, který je založený na Androidu 10. Na zadní straně nalezneme celkem čtyři fotoaparáty. Ten hlavní disponuje rozlišením 48 megapixelů, dále je zde 8 megapixelový ultraširokoúhlý a dva 2 megapixelové snímače – jeden hloubkový a druhý makro. Pro selfies pak slouží 16 megapixelová kamerka. Kvůli LCD panelu je čtečka otisků prstů na boční straně telefonu a o výdrž baterie se stará 5 000 mAh akumulátor s podporou 30 W nabíjení.

Telefon je k dispozici v barevných variantách Black Mirror a Blue Shadow. Cena začíná na 1 499 CNY, což je asi 5 000 korun bez daně a aktuálně je k dispozici pouze v Číně. Nepadlo zatím jakékoliv slovo o globálním trhu.

Jak se vám líbí nový Oppo telefon?