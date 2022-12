Tyto Oppo mobily letos dostanou ColorOS 13 a Android 13

Čínská společnost Oppo, která prodává řadu telefonů také v ČR, oznámila plán aktualizací svých mobilů na globálním trhu na systém Android 13 a nadstavbu ColorOS 13 v posledním měsíci roku 2022. V prosinci bude dál probíhat update jak na ostrou, tak i beta verzi.

