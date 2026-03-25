TOPlist

Přežila sotva půl roku. OpenAI ukončuje aplikaci Sora pro generování videí, při spuštění byla hitem

  • OpenAI oznamuje ukončení mobilní aplikace Sora i přístup přes API pro vývojáře
  • Firma se chce soustředit na robotiku a autonomní AI technologie místo videogenerátoru
  • Končí také tříleté partnerství s Disney zahrnující postavy z Marvelu, Pixaru a Star Wars

Sdílejte:
Adam Kurfürst
25.3.2026 12:00
Ikona komentáře 0
openai sora na nahrobnim kameni ai ilustrace

Pamatujete si, když jsme v říjnu psali o nové aplikaci Sora, kterou jsme označili za „dokonalé místo pro vymytí mozku“? TikTok plný AI generovaných videí, kde Sam Altman sliboval „kambrickou explozi kreativity“? Neuplynulo ani půl roku a OpenAI aplikaci definitivně ukončuje. Firma se chce zdánlivě zaměřovat na vývoj technologií, které mají opravdový přínos.

Aplikace končí, technologie možná přežije

OpenAI na sociální síti X potvrdilo, že ukončuje jak mobilní aplikaci Sora, tak přístup přes API pro vývojáře. Firma slíbila, že brzy zveřejní podrobný harmonogram ukončení a návod, jak si uživatelé mohou zachovat svou práci. Generování obrázků v ChatGPT zůstává beze změny a je možné, že videogenerátor se časem přesune právě tam.

Původní příspěvek na X hovořil o ukončení „Sory“ jako takové, ale byl následně upraven na „aplikaci Sora“. To naznačuje, že samotná technologie nemusí zcela zmizet, jen se pravděpodobně objeví na jiném místě. Pokud by byla k dispozici pouze v ChatGPT, nejspíš by OpenAI ušetřila výpočetní výkon. Nástroj by totiž nemusel být tak snadno přístupný pro uživatele, kteří si chtějí s tvorbou videí pouze pohrát.

Konec hraní, nastal čas tvořit reálnou hodnotu

Proč tak náhlý konec? OpenAI v prohlášení pro server BBC uvedla, že Soru ukončuje, aby se mohla soustředit na robotiku, která má „pomáhat lidem řešit reálné, fyzické úkoly“. Server BBC dále píše, že OpenAI se již nebude věnovat vývoji nástrojů pro generování videí a místo toho chce vytvářet takzvané „agentní“ technologie – AI schopnou autonomně plnit úkoly s minimálním lidským dohledem.

Firma plánuje využít poznatky z vývoje Sory právě pro trénink robotů. Učit AI rozumět fyzikálním zákonům a pohybu objektů ve videu má přímou návaznost na robotické systémy, které se musí orientovat v reálném světě.

Za rozhodnutím stojí i peníze

Podle serveru PCMag hrály roli také ekonomické důvody. Provoz videogenerátoru byl extrémně náročný na výpočetní kapacitu – firma zřejmě spalovala miliony dolarů měsíčně na bezplatnou aplikaci, která mezitím v americkém App Store klesla z prvního místa na 172. pozici. Spekuluje se rovněž o souvislosti s plánovaným vstupem OpenAI na burzu, kde by ztrátový projekt nepůsobil dobře.

Padá i partnerství s Disney

S ukončením Sory padá také tříletá licenční dohoda s Disney uzavřená v prosinci 2024. Ta umožňovala uživatelům vytvářet AI videa s více než 200 postavami z portfolia Disney, Marvel, Pixar a Star Wars. Šlo o první takovou dohodu mezi velkým hollywoodským studiem a AI firmou – a nyní je mrtvá dříve, než skutečně začala fungovat.

Zástupce Disney pro BBC uvedl, že společnost „respektuje rozhodnutí OpenAI opustit oblast generování videí“ a bude nadále hledat způsoby, jak zodpovědně využívat AI technologie při respektování duševního vlastnictví a práv tvůrců.

Konkurence zůstává

Aplikace Sora prozatím stále funguje a zůstává ke stažení. Na trhu s AI videogenerátory ale zůstává silná konkurence – čínský Seedance od ByteDance (mateřské společnosti TikToku) nebo Google Veo 3, které nadále nabízejí podobné služby. Ironií je, že OpenAI chtělo s TikTokem soutěžit jeho vlastními zbraněmi, ale nakonec od toho utíká.

Překvapilo vás ukončení Sory, nebo jste ho čekali?

Zdroje: BBC, PCMag, 9to5Google

O autorovi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Sdílejte:

