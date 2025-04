Největší akvizice digitální éry? OpenAI otevřeně přiznává zájem o Google Chrome

Pokud by americký soud donutil Google zbavit se svého prohlížeče Chrome, našel by se minimálně jeden vážný zájemce – společnost OpenAI. Potvrdil to šéf ChatGPT Nick Turley před soudem, kde v těchto dnech pokračuje protimonopolní řízení s technologickým gigantem. Scénář, který by před pár měsíci působil jako sci-fi, se tak stává potenciální realitou.

Nucený prodej Chromu jako prostředek proti monopolu

Celá kauza má kořeny v loňském rozhodnutí soudce Amita Mehty, který prohlásil Google za monopolistu v oblasti internetového vyhledávání. Americké ministerstvo spravedlnosti nyní navrhuje několik opatření, včetně toho nejradikálnějšího – odtržení prohlížeče Chrome od mateřské společnosti.

Chrome je v současnosti nejpoužívanějším webovým prohlížečem na světě s tržním podílem přesahujícím 60 % na desktopech a až 65 % na mobilních zařízeních. Google samozřejmě plánuje proti rozhodnutí bojovat a označuje jej za „extrémní a destruktivní“.

OpenAI má konkrétní plány

Šéf produktu ChatGPT Nick Turley v rámci soudního řízení překvapivě otevřeně prohlásil, že OpenAI by měla zájem o koupi prohlížeče, pokud by k tomu došlo. Podle agentury Reuters uvedl, že Chrome by v jejich rukách mohl nabídnout uživatelům zcela novou zkušenost postavenou primárně na umělé inteligenci.

„Získání Chromu by nám dalo schopnost ukázat uživatelům, jak vypadá zkušenost se službou zaměřenou v první řadě na umělou inteligenci,“ cituje Turleyho agentura Bloomberg. Zároveň upozornil, že OpenAI by nebyla jediným zájemcem – o Chrome by podle jeho slov bojovalo „mnoho dalších stran“.

V současnosti je ChatGPT dostupný v prohlížeči Chrome pouze jako rozšíření. Plná integrace by mohla znamenat revoluci v tom, jak uživatelé přistupují k webu a vyhledávání informací.

Google odmítl spolupráci, teď by mohl přijít o klíčový produkt

Zajímavým detailem z výpovědi byl také fakt, že OpenAI v minulém roce kontaktovalo Google s nabídkou partnerství, které by umožnilo ChatGPT využívat vyhledávací technologii Googlu. Podle předložených emailů společnost argumentovala: „Věříme, že více partnerů, zejména pak API od Googlu, by nám umožnilo poskytovat uživatelům lepší produkt.“

ChatGPT OpenAI Instalovat (Free) Google Play

Google však nabídku odmítl. „V současnosti nemáme s Googlem žádné partnerství,“ potvrdil Turley před soudem. To je v ostrém kontrastu se spoluprací OpenAI s Microsoftem a jeho vyhledávačem Bing, který ChatGPT využívá jako jeden ze zdrojů informací.

Nicméně i zde narážejí na problémy. Aniž by přímo jmenoval Microsoft, Turley zmínil, že s „Poskytovatelem č. 1″ mají „významné problémy s kvalitou“. To jen podtrhuje, proč by OpenAI stála o přímý přístup k vyhledávací technologii Googlu nebo dokonce o vlastnictví jednoho z jeho klíčových produktů.

Vlastní vyhledávání OpenAI se zpožďuje

Svědectví také odhalilo, že OpenAI intenzivně pracuje na vlastním vyhledávacím indexu. Původně ambiciózní plán, podle kterého měl ChatGPT využívat tento vlastní index pro 80 % vyhledávání do konce roku 2025, však bude zpožděn o „několik let“.

Kdyby společnost OpenAI skutečně získala Chrome, otevřela by se jí cesta k milionům uživatelů, kterým by mohla nabídnout své služby integrované přímo do prohlížeče. Otázkou zůstává, jak by takový prohlížeč vypadal a zda by uživatelé byli ochotní svěřit svá data společnosti, která není na trhu tak dlouho jako právě Google.

Proč Google nechce spolupracovat s konkurencí

V rámci soudního řízení vyšlo najevo i několik dalších zajímavých informací. Zástupce Googlu přiznal, že společnost platí Samsungu za předinstalaci své AI služby Gemini na jeho zařízení. Podle Turleyho právě tato schopnost přeplatit konkurenci znemožnila OpenAI uzavřít podobnou dohodu s korejským výrobcem.

„Nikdy jsme se nedostali do bodu, kdy bychom mohli diskutovat o konkrétních podmínkách,“ uvedl Turley s tím, že to nebylo z nedostatku snahy, ale spíše kvůli tomu, že Google dokázal nabídnout výhodnější podmínky.

Jak to celé dopadne?

Celý soudní proces je teprve na začátku a Google se určitě bude bránit zuby nehty. Oddělení Chromu od mateřské společnosti by byl precedent, který by mohl zásadně změnit dynamiku na technologickém trhu.

I když je scénář prodeje Chromu společnosti OpenAI zatím pouze teoretický, samotná představa ukazuje, jak rychle se mění technologický svět. Ještě před několika lety byl Google nedotknutelným hegemonem vyhledávání a prohlížečů, dnes čelí nejen soudu, ale i dravé konkurenci v podobě společností jako OpenAI.

Ať už dopadne soudní proces jakkoli, jedno je jisté – bitva o dominanci v oblasti umělé inteligence a způsobu, jakým uživatelé přistupují k informacím na internetu, je v plném proudu. A OpenAI právě ukázala, že je připravena zaútočit i na dosud nedotknutelné části digitálního světa.

Co říkáte na myšlenku, že by Chrome mohl patřit OpenAI?

Zdroj: The Verge