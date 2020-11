OnePlus Watch prý nakonec nepoběží na WearOS. Je to zklamání?

Už pár týdnů se v éteru kolem chytré elektroniky mluví o existenci a přípravách hodinek značky OnePlus. Šlo by o první hodinky této populární čínské firmy a poutají proto pochopitelně celkem velkou pozornost. Údajně už mělo dojít k několika odložením termínu vydání a na vině měl být údajně dokonce i systém. Tím měl být WearOS od Googlu, jehož implementace se teoreticky mohla trochu zadrhnout. Nyní ovšem přichází nová a úplně jiná informace. OnePlus Watch prý nebudou mít WearOS.

OnePlus Watch does not run Googles WearOS pic.twitter.com/o02jn1AlJi — Max Jambor (@MaxJmb) November 7, 2020

Zdrojem tvrzení je úspěšný německý tipér Max Jambor, který ujišťuje, že hodinky skutečně budou. Jen se zatím stále neví datum. Naopak se teď podle něj ví, že OnePlus nevsadí na “základní” Android prostředí vyvinuté přímo pro nositelná zařízení firmou Google. Jestli je to dobrá či špatná zpráva, záleží na (ne)sympatiích k tomuto systému. Pokud se nicméně čínská společnost rozhodla, že OnePlus Watch nebudou mít WearOS, půjde nejspíš cestou nějakého proprietálního systému. Tedy uzavřeného a ušitého na míru konkrétnímu zařízení. I s ohledem na historii a smýšlení firmy se dá ale snad počítat s tím, že by se do hodinek daly instalovat aplikace.

Který systém pro hodinky se vám líbí nejvíc?

Zdroj: Gizmo