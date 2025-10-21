Jedny z nejlepších Wear OS hodinek v Česku zlevňují! OnePlus Watch 3 mají skvělou výdrž a titanovou lunetu Hlavní stránka Zprávičky OnePlus Watch 3 zlevnily z původních 6 990 Kč na 5 143 Kč Na poměry Wear OS hodinek mají skvělou výdrž baterie Nechybí prémiové zpracování z titanu, nerezové oceli a safírového skla Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.10.2025 18:00 Žádné komentáře 0 OnePlus Watch 3, které se představily v únoru, dostaly pořádnou slevu. Zatímco při uvedení na český trh v únoru 2025 startovaly na ceně 6 990 Kč, dnes je podle srovnávače Heureka seženete již od 5 143 Kč na Allegro.cz. Jde o slevu téměř 27 % u hodinek, které patří mezi nejlepší Wear OS zařízení na trhu. Co OnePlus Watch 3 nabízejí? Prémiové zpracování z titanu a nerezové oceli Rotační koruna konečně funguje Pro koho jsou OnePlus Watch 3? Co OnePlus Watch 3 nabízejí? OnePlus Watch 3 vynikají především bezkonkurenční výdrží baterie mezi Wear OS hodinkami. Díky dual-engine architektuře – kombinaci výkonného čipsetu Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 a úsporného BES2800 MCU – vydrží hodinky v běžném provozu 4–5 dní. To je takřka dvojnásobek toho, co nabízí Samsung Galaxy Watch nebo Google Pixel Watch. Baterie má kapacitu 631 mAh (o 26 % víc než loňský model) a nabíjí se za méně než hodinu. V úsporném režimu, kdy hodinky přepnou na jednodušší operační systém bez plnohodnotného Wear OS, vydrží až 16 dní. Prémiové zpracování z titanu a nerezové oceli OnePlus Watch 3 nezaostávají ani po stránce designu a zpracování. Tělo hodinek je vyrobeno z nerezové oceli, luneta (rámeček okolo displeje) z titanu a displej chrání safírové sklo, které je odolné proti poškrábání. Hodinky splňují vojenskou normu MIL-STD-810H a mají certifikace IP68 a 5ATM, takže vydrží ponor do 50 metrů. KOUPIT ONEPLUS WATCH 3 V AKCI Displej je 1,5″ LTPO AMOLED s rozlišením 466 × 466 pixelů a maximálním jasem 2 200 nitů, což je dvojnásobek oproti předchozí generaci. Obrazovka je díky tomu čitelná i na přímém slunci. Rotační koruna konečně funguje Novinkou, kterou fanoušci OnePlus dlouho žádali, je funkční rotační koruna. Zatímco u OnePlus Watch 2 sloužila koruna pouze jako tlačítko, nyní ji můžete otáčet pro posouvání v menu a aplikacích. Haptiká odezva při otáčení je precizní a příjemná, srovnatelná s Galaxy Watch nebo Apple Watch. Na pravé straně hodinek najdete také druhé tlačítko, které rychle otevře seznam sportovních aktivit. OnePlus Watch 3 podporují přes 100 sportovních režimů, včetně automatické detekce běhu, chůze, cyklistiky, plavání nebo veslování. GPS s podporou L1+L5 pásem zajišťuje přesné sledování trasy. KOUPIT ONEPLUS WATCH 3 V AKCI Pro koho jsou OnePlus Watch 3? Tyto hodinky jsou ideální pro fanoušky Wear OS, kteří chtějí přístup k aplikacím z Google Play (Spotify, Strava, Google Mapy) a zároveň nechtějí nabíjet každý večer. Hodí se pro sportovce – podporují automatickou detekci aktivit, měření tepové frekvence, okysličení krve, kvality spánku i pokročilé metriky (např. rychlost úderu při tenisu). KOUPIT ONEPLUS WATCH 3 V AKCI Méně vhodné jsou pro majitele menších zápěstí – 46mm pouzdro je poměrně masivní a OnePlus nenabízí menší variantu. Další limit je absence eSIM – hodinky nemají vlastní mobilní připojení, musí být spárované s telefonem přes Bluetooth nebo Wi-Fi. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytré hodinky OnePlus OnePlus Watch 3 slevy wearables Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024