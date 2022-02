Tak teď jsme zmatení. OnePlus oznámilo nečekanou novinku

Patříte mezi fanoušky či přímo majitele telefonů čínské společnosti OnePlus? Pak vám pravděpodobně neunikly nedávné informace o tom, že z nich má do budoucna oficiálně zmizet velmi populární Android systém (nadstavba) OxygenOS. Vzhledem k postupnému spojování se sesterskou značkou OPPO má dostávat příležitost už jen ColorOS, což pro mnohé nebyla veselá zpráva. Mezitímco už fanoušci tento fakt “obrečeli”, přichází OnePlus s velmi překvapivým oznámením: Chystáme OxygenOS 13 se systémem Android 13.

Přímo na webu čínské značky se objevila výzva, že se mají zájemci hlásit do první online debaty s tvůrci tohoto nového prostředí. Proběhne poslední únorový den a bude do ní vybráno celkem 15 uživatelů OnePlus fóra. To jsou nicméně až podružné informace, jelikož nejzajímavější je samozřejmě ten fakt, že společnost evidentně dál pokračuje na vývoji OxygenOS.

Žádné podrobnější informace zatím nezazněly, takže na nějaké přesnější znění plánů do budoucna si musíme počkat. Poběží ColorOS v telefonech OnePlus jen v Číně a OxygenOS bude nadále sloužit uživatelům ve zbytku světa? Nebo bylo slučování nadstaveb zrušeno úplně? Uvidíme.

Co očekáváte od vývoje OxygenOS 13?

Zdroj: acentral