Nepříjemný pohled pro fanoušky OnePlus: OxygenOS pomalu mizí

Pokud patříte mezi příznivce čínské značky OnePlus, pravděpodobně víte, co se aktuálně děje kolem systému v jejích telefonech. Společnost spadající pod mateřskou BBK Electronics se nedávno definitivně rozhodla, že bude sdílet systémovou nadstavbu se sesterskou firmu OPPO, přičemž k nevoli mnoha fanoušků ustoupí velmi populární OxygenOS a nahradí jej ColorOS. Ještě před několika měsíci mělo jít pouze o řešení pro čínský trh, nedávno byly ale tyto kroky oznámeny pro celý svět. Jestli vám vrtalo hlavou, jak bude výsledné dílo vypadat, máte nyní dobrou příležitost se přesvědčit.

OxygenOS 12.0 hands-on: Uh oh…

Redakce 9to5google se pustila do instalace beta verze nové nadstavby OxygenOS 12.0, která kromě systému Android 12 obsahuje právě už i náznaky slévání dvou zmíněných prostředí. Pro hardcore fanoušky poměrně čistého a sterilního Oxygenu to asi nebude úplně příjemný pohled, ale přesvědčte se sami, jakou cestou se rozhodla firma jít. Musíme ovšem podotknout, že jde skutečně jen o betaverzi a hodně věcí se ještě může změnit. Nicméně trend je jasný a my jsme velmi zvědaví, jak bude výsledné dílo vypadat.

Tak co na změny říkáte?

Zdroj: 9to5