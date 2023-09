OnePlus láká na svém webu na nový tablet Pad Go

Slibuje dobrou výdrž baterie

Design je podobný jako u staršího sourozence

Společnost OnePlus se v posledních letech stala významným hráčem na trhu chytrých telefonů. Nyní se však zaměřuje i na segment tabletů. Po úspěšném uvedení svého prvního tabletu, OnePlus Pad, nyní firma láká na levnějšího sourozence – OnePlus Pad Go.

OnePlus Pad Go je podle všeho za rohem

Na první pohled se zdá, že si OnePlus Pad Go ponechává vzhled staršího (a dražšího) bratra. Tablet má zakřivené rohy a tenké rámečky, na zadní straně vidíme odlišnou povrchovou úpravu, pravděpodobně jde však o hliník, takže můžeme počítat v rámci možností s kvalitní konstrukcí. Oproti původnímu modelu nabízí Pad Go světlejší zelenou.

Kromě tlačítek napájení a hlasitosti, skrývají rámečky tabletu čtyři reproduktory a slot na paměťovou kartu, nebo SIM kartu. Slogan “All Play, All Day” pak naznačuje, že bychom se mohli dočkat dobré výdrže baterie, což by dávalo smysl, vzhledem k tomu, že bude nejspíše vybaven slabším čipsetem a také displejem s nižší obnovovací frekvencí než je 120 Hz. Firma bohužel nezveřejnila žádný další příspěvek týkající se například data vydání, na teaseru mžeme vidět pouze nápis “Coming Soon”, což dává naději, že by se novinka mohla objevit ještě tento měsíc.

Koupili byste si tablet od OnePlus?

Zdroj: GSMArena, OnePlus, The Verge