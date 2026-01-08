OnePlus Pad Go 2 koupíte konečně v Česku! Má unikátní displej, slušný výkon a obří baterii Hlavní stránka Zprávičky OnePlus Pad Go 2 je nově dostupný v Česku za 7 490 Kč Nabízí 12,1" displej s poměrem 7:5, který je ideální pro produktivitu a multitasking Baterie s kapacitou 10 050 mAh a Open Canvas z něj dělají zajímavou volbu v této třídě Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Trh s Android tablety za poslední roky hodně ožil, kvalitní kousek jste schopni v akcích sehnat od pěti tisíc a opravdu výkonné tablety stojí od deseti tisíc. OnePlus Pad Go 2 se snaží trefit přesně doprostřed, jelikož nabízí slušnou hardwarovou výbavu, ale prim zde hraje software a jeho vychytávky. Displej, který dává smysl pro práci Většina tabletů používá širokoúhlý poměr stran, který je fajn na filmy, ale pro cokoli jiného už méně. OnePlus zvolil poměr 7:5, což je rozhodnutí, které oceníte v momentě, kdy potřebujete mít vedle sebe dvě aplikace. Displej s úhlopříčkou 12,1 palce a rozlišením 2800 × 1980 pixelů nabízí dostatek prostoru pro skutečný multitasking. Panel typu LCD dosahuje jasu 600 nitů a obnovovací frekvence 120 Hz zajišťuje plynulé scrollování. Není to AMOLED, ale za tuto cenu byste ho stejně těžko hledali. Barvy jsou živé, pozorovací úhly solidní a na sledování seriálů nebo práci s dokumenty displej bohatě stačí. Open Canvas: multitasking z vyšší ligy Hlavní trumf Pad Go 2 není hardware, ale software. OnePlus do něj přinesl funkci Open Canvas, kterou dosud znali jen majitelé dražšího Pad 3 nebo skládacího telefonu Open. Jde o systém pro práci s více aplikacemi současně, který funguje intuitivně a bez zbytečného přemýšlení. KOUPIT ONEPLUS PAD GO 2 Můžete mít otevřený Chrome vedle poznámek, přidat plovoucí okno s kalkulačkou a ještě pustit video v režimu obraz v obraze. Tablet se pod tímto zatížením nezhroutí – procesor MediaTek Dimensity 7300-Ultra s 8 GB RAM si s tím poradí. Pro studenty nebo kohokoli, kdo potřebuje pracovat na cestách, je to zásadní funkce. Baterie na celý den (a klidně i druhý) OnePlus do Pad Go 2 nacpal akumulátor s kapacitou 10 050 mAh. To je nárůst o více než dva tisíce mAh oproti předchůdci a v praxi to znamená, že tablet vydrží celý den intenzivního používání bez problémů. Výrobce slibuje až 15 hodin streamování videa nebo 60 dní v pohotovostním režimu. Nabíjení probíhá výkonem 33 W, což není žádný rekord, ale s takto velkou baterií stejně nebudete nabíjet tak často. Bonusem je podpora reverzního nabíjení – tablet poslouží jako nouzová powerbanka pro telefon nebo sluchátka. OxygenOS: Android, jak má vypadat Pokud jste zvyklí na tablety od Xiaomi nebo Samsungu, čeká vás něco trochu jiného. OxygenOS je čistý, svižný a prakticky bez bloatwaru. Žádné předinstalované hry, žádné reklamy v systémových aplikacích. OnePlus přidává vlastní aplikace pro poznámky nebo správu souborů, ale nejsou vnucované a dají se ignorovat. KOUPIT ONEPLUS PAD GO 2 AI funkce jsou přítomné, ale nenápadně. Sumarizace webových stránek nebo asistent pro psaní existují, ale systém vás k jejich používání nenutí. Design? Funkční, ale nudný Předchozí Pad Go zaujal zelenou barvou, která na trhu tabletů nebývá běžná. Nástupce přešel na konzervativnější paletu – k dispozici je černá (Shadow Black) a levandulová varianta. Záda sbírají otisky prstů rychleji, než byste čekali, takže obal není od věci. Na druhou stranu je tablet tenčí (6,83 mm) a při hmotnosti 597 gramů se dobře drží v ruce. Konstrukce působí solidně, i když na kovové tělo dražších modelů nedosahuje. Cena a dostupnost v Česku OnePlus Pad Go 2 ve verzi WiFi s 8 GB RAM a 128GB úložištěm pořídíte za 7 490 Kč. Úložiště lze rozšířit microSD kartou až o 2 TB, což je v době mizejících slotů na paměťovky příjemný bonus. Vyplatí se? OnePlus Pad Go 2 je tablet pro lidi, kteří chtějí víc než jen konzumovat obsah. Díky Open Canvas a poměru stran 7:5 se hodí pro práci, studium nebo kreativní činnost. Velká baterie zajistí, že vám nedojde šťáva uprostřed dne. KOUPIT ONEPLUS PAD GO 2 Pokud hledáte tablet primárně na filmy a méně náročné hry, možná vám postačí levnější Pad Lite. Ale pokud chcete zařízení, které zvládne i produktivní úlohy bez nutnosti kupovat iPad, Pad Go 2 je v tuto chvíli jedna z nejlepších voleb ve střední třídě. Dáváte přednost tabletům s Androidem, nebo iPadům? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet Česko OnePlus Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! 